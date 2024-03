Bernard Kopkins habla sobre el posible retiro de Canelo Álvarez y quien podría ser su último oponente

Mientras Canelo se prepara para pelear ante su compatriota Jaime Munguía, David Benavidez subirá a las 175 libras para un combate en contra de Oleksandr Gvozdyk, esto mientras espera por el soñado combate frente al pugilista mexicano.

Sin embargo, una de las grandes leyendas del boxeo profesional, considera que el combate entre Álvarez y Benavidez será una de las últimas para el rey de las 168 libras. Bernard Hopkins, exmulticampeón mundial en el boxeo, cree que el mexicano tiene un plan maestro antes de colgar los guantes de manera definitiva.

“Va a usar a Benavidez para su última pelea, si no es la última probablemente sea la penúltima. Piénsalo bien, Canelo no es tonto, sabe que no es una pelea fácil” fueron las declaraciones de Hopkins en entrevista con Fighthub.

A pesar de las críticas que ha recibido Canelo, Hopkins sentenció que “Canelo hizo lo que tenía que hacer para poder hacer lo que quiera, no lo culpo si tiene en mente pelear tres veces más y dejar la más difícil para el último. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Puede haber una revancha si gana”, sentenció.

Además, el que fuera por 10 años en la cateogrpia del peso mediano, también aseguró que a Álvarez no le falta corazón e incluso considera que las críticas sobre su miedo a otros rivales son injustas, pues considera que más bien entiende el negocio del boxeo.

“No concuerdo en que a Canelo le falta corazón, más bien sabe de negocios, entiende qué rival representa más riesgo y qué rival representa el menor riesgo, eso no lo hace un cobarde, lo hace un hombre de negocios que ya tiene listas sus próximas tres peleas, quizás cuatro. Vamos a ver si puede conectar un grand slam” agregó.