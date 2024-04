¿Qué pasa con los jugadores que no son elegidos en el Draft NFL?

El puntapié inicial de la temporada de NFL se llevará a cabo a mediados del mes de septiembre, sin embargo, la campaña comenzará oficialmente el venidero jueves 25 de abril con el Draft 2024, donde los 32 conjuntos que conforman el circuito reclutan a los mejores atletas del futbol colegial de los Estados Unidos.

El Draft de la NFL es el comienzo del sueño para aquellos jugadores de la disciplina que decidieron presentarse como elegibles, aunque no todas las historias empiezan con el pie derecho.

En esta ocasión, y como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el Draft contará con 7 rondas de 32 selecciones cada una. La primera ronda del evento dará inicio a las 20:00 ET (8:00 Pm). Mientras que segunda y tercera ronda se llevarán a cabo el viernes 26 de abril, iniciando a las 19:00 ET (7:00 Pm). Por su parte, el resto de las vueltas se llevará a cabo el sábado 27 de abril a partir de la 12:00 ET.

El Campus Martius Park y la Hartz Plaza de Detroit acogerán esta edición del Draft, donde más de 250 atletas serán seleccionados y sus derechos pasarán a ser parte de una de las franquicias que conforman la liga, pero ¿qué sucede con aquellos que no son escogidos a lo largo de los tres días del evento?

Una vez que concluye el Draft, los novatos se convierten en agentes libres y son capaces de contratarse con cualquier equipo que esté dispuesto a hacerles una oferta.

Algunas organizaciones cuenta con una lista de prospectos a los que pueden llevarse; estos generalmente son parte de los campos de entrenamiento donde buscarán ganarse un lugar en el roster final de 53 jugadores.

En caso de no cumplir el objetivo, pasan al equipo de prácticas donde estarán a disposición en caso de ser requeridos para cubrir ausencias.

Joyas no drafteadas

A lo largo de los años se han descubierto gemas que pasaron desapercibidas por los reclutadores, leyendas que llegan a la NFL por el camino pedregoso para convertirse en inmortales.

Integrantes del Salón de la Fama como los mariscales de campo Kurt Warner y Warren Moon, además de Tony Romo, quien, aunque no ha llegado a Canton, sí brilló con los Dallas Cowboys por más de una década.

Defensivos estelares como el tacle defensivo John Randle y el mítico coner Dick 'Night Train' Lane, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Tampoco se puede dejar de lado a hombres que están en espera de su inmortalización, como el ala cerrada Antonio Gates, el pateador Adam Vinatieri o el linebacker James Harrison.