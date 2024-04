¿Cuántas rondas son en el Draft NFL?

El puntapié inicial de la temporada de NFL se llevará a cabo a mediados del mes de septiembre, sin embargo, la campaña comenzará oficialmente el venidero jueves 25 de abril con el Draft 2024, donde los 32 conjuntos que conforman el circuito reclutan a los mejores atletas del futbol colegial de los Estados Unidos.

El Campus Martius Park y la Hartz Plaza de Detroit acogerán esta edición del Draft de la NFL, donde más de 250 atletas serán seleccionados para que sus derechos como jugadores pasen a ser parte de una de las 32 franquicias de la liga.

La mayoría de estos prospectos llegan directamente desde la universidad a la mayor liga del mundo. En esta ocasión, y como viene siendo habitual en las últimas ediciones, el Draft de la NFL contará con 7 rondas de 32 selecciones cada una.

La primera ronda del evento dará inicio a las 20:00 ET (8:00 Pm). Mientras que segunda y tercera ronda se llevarán a cabo el viernes 26 de abril, iniciando a las 19:00 ET (7:00 Pm). Por su parte, el resto de las vueltas se llevará a cabo el sábado 27 de abril a partir de la 12:00 ET.

El equipo que elegirá con el primer pick del NFL Draft 2024 será Chicago Bears: recibió esta selección de parte de Carolina Panthers en 2023. Panthers, la franquicia de peor récord durante la pasada temporada (2-15), se convierte en la primera desde 1990 en no seleccionar en la primera ronda pese a haber sido último el año anterior.