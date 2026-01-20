NFL: Los Packers liberan a Trevon Diggs tras un paso fugaz por el equipo

Suscríbete a nuestros canales

La estancia del cornerback Trevon Diggs en el norte fue efímera. Los Green Bay Packers anunciaron su liberación este martes, apenas tres semanas después de haberlo reclamado de la lista de waivers de los Dallas Cowboys.

El movimiento, oficializado por el gerente general Brian Gutekunst, pone fin a un intento de bajo riesgo por recuperar a un jugador que alguna vez fue élite, pero que ha visto su carrera mermada por problemas físicos. Los Packers habían adquirido a Diggs el pasado 31 de diciembre, un día después de su despido en Dallas.

De la élite a la incertidumbre

Diggs, de 27 años, llegó a Green Bay con un historial contrastante. En 2021, se estableció como una superestrella al liderar la NFL con 11 intercepciones, ganando honores All-Pro. Aunque regresó al Pro Bowl en 2022, su rendimiento ha sufrido un declive constante, atribuido principalmente a dos cirugías mayores de rodilla que le restaron explosividad.

Un debut sin impacto en los playoffs

Su paso por los Packers se resume en una participación testimonial. Diggs se unió al equipo justo antes del cierre de la temporada regular. En su debut, durante la derrota 16-3 ante Minnesota, jugó casi la mitad de los snaps defensivos, aprovechando que Green Bay dio descanso a sus titulares.

Sin embargo, a la hora de la verdad, su rol desapareció. En el crucial partido de comodines de la NFC, donde los Packers cayeron 31-27 ante sus rivales divisionales, los Chicago Bears, Diggs estuvo en el campo durante una sola jugada.

Una temporada 2025 para el olvido

El corte en Green Bay corona una campaña 2025 llena de turbulencias para el defensivo. Jugó seis partidos con Dallas antes de un insólito incidente el 16 de octubre. Según reveló el propio jugador dos meses después, sufrió una conmoción cerebral al golpearse la cabeza con un soporte de montaje mientras intentaba instalar un televisor en su casa.

Aunque superó el protocolo de conmoción, los Cowboys reportaron problemas persistentes en su rodilla, lo que limitó su regreso a solo dos partidos antes de ser liberado a finales de diciembre.