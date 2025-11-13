NFL: Las Cibeles se decoran con los Cascos de Dolphins y Commanders

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de la NFL a Madrid se siente con una imponente presencia visual que abarca los puntos más emblemáticos de la capital. Desde este jueves, la icónica Plaza de Cibeles, dominada por su palacio y fuente monumental, se ha transformado en una vibrante Fan Zone urbana gracias a la instalación de tres gigantescos cascos de fútbol americano.

Esta tríada de estructuras no solo rinde homenaje a los equipos protagonistas del histórico partido del domingo, los Miami Dolphins y los Washington Commanders, sino que incluye un tercer casco que sella el vínculo cultural: una pieza decorada con los colores de la bandera española, celebrando que Madrid es la sede de este trascendental evento global. Estas esculturas se han convertido instantáneamente en el escenario fotográfico principal para miles de aficionados y turistas, marcando el epicentro del ambiente festivo.