NFL: Hallan sin vida en Florida a este exjugador de los Dolphins, Bills y Colts (+Detalles)

Vontae Davis, estrella de la NFL de Dolphins, murió a los 35 años este 1 de abril, según confirmó la policía. Su fallecimiento fue tan repentino y misterioso como su retiro en 2018, en pleno juego de Bills vs. Los Angeles Chargers, cuando solo no volvió al campo: “Simplemente me pegó una idea. Ya no pertenezco a estar sobre el campo”, dijo en ese entonces.

El exjugador de Buffalo Bills, Indianapolis Colts y Miami Dolphins fue encontrado sin vida en casa de su abuela, ubicada en Southwest Ranches, Florida.

El informe policial del Departamento de Policía de Davie (Florida), en Estados Unidos, detalla que agentes atendieron a una emergencia médica de un asistente en la casa donde se encontraba, al sur de Florida.

“Estamos desconsolados por el repentino fallecimiento del ex cornerback de los Dolphins ,Vontae Davis, y hacemos llegar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos durante este difícil momento”, dijeron los Dolphins en un comunicado.

"Me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Vontae Davis. Un gran tipo, compañero, jugador. Mis oraciones a la familia de Vontae", lamentó el propietario de los Colts, Jim Irsay, a través de sus redes sociales.

Según la policía y la oficina de médicos forenses del condado de Broward, Florida, el cuerpo de Davis fue encontrado sin vida en un hecho en el que, dijeron, no implicó ningún acto delictivo. No explicaron las razones del fallecimiento, pero la investigación sigue abierta.

Vontae Davis tuvo una carrera de 10 años con los Miami Dolphins, Colts y Buffalo Bills, jugó 121 partidos, 113 como titular, sumó 22 intercepciones, 97 pases desviados y 395 tacleadas. Fue un esquinero, llegó a la NFL seleccionado en la primera Ronda del Draft 2009 por los Dolphins y se quedó con el equipo hasta 2011.

Para 2012, el jugador se fue a los Colts en 2012, con quienes vivió sus mejores momentos: Fue seleccionado dos veces al Pro Bowl, antes de jugar sus últimos dos juegos con Buffalo Bills en la campaña del 2018.

Su retiro fue abrupto e inusual: sucedió a la mitad del partido ante Los Angeles Chargers de la semana 2 de esa campaña.

El esquinero nacido en Washington, D.C., fue titular en la primera mitad, pero no volvió al campo para los dos últimos periodos por decisión propia, informó en aquella ocasión el entrenador en jefe de los Bills, Sean McDermott.

“Nos comunicó que había terminado”, dijo el coach sobre lo que Davis le mencionó aquel 16 de septiembre de 2018. “La realidad me golpeó rápido y duro. Fui a la banca después de esa última serie y simplemente me pegó una idea. Ya no pertenezco a estar sobre el campo”, explicó.