El mercado de verano ha sido testigo de movimientos importantes para el talento venezolano en el fútbol internacional. Desde ligas europeas hasta competiciones en América, varios futbolistas criollos han encontrado nuevos destinos. La transferencia más destacada, sin duda, es el regreso de Salomón Rondón a LaLiga de España, esta vez con el Real Oviedo.

Top 10 - Vinotintos con nuevos clubes

La llegada de Salomón Rondón a la máxima categoría del fútbol español no es el único movimiento relevante.

Jhonder Cádiz, tras su paso por el Club León, se une al CF Pachuca de la Liga de México, buscando consolidarse como una de las figuras del ataque.

En Europa, Sergio Córdova se suma al BSC Young Boys, un equipo con presencia en la Superliga de Suiza.

El fútbol colombiano cuenta con varios movimientos para los criollos. Jhon Murillo al América de Cali, Carlos Vivas al Club Deportivo La Equidad, Delvin Alfonzo con las Águilas Doradas . Los tres con el objetivo de destacar en la Categoría Primera A.

La Major League Soccer (MLS) recibe a Ender Echenique, quien se une al Cincinnati FC. Tras su salida del Caracas FC “La junta directiva del Caracas FC anuncia la venta del 50 % de la ficha del extremo Ender Echenique al FC Cincinnati” informó el club en un comunicado oficial.

La dinámica de los traspasos también lleva a Andrés “Miki” Romero al Boston River de la Primera División uruguaya, y a Jesús Ramírez al Nacional de Madeira en la Primeira Liga de Portugal, un nuevo desafío en un campeonato de alto nivel.

Y la lista, la completa Carlos Paraco, quien se suma al Kryvbas en Ucrania.