¿Cuáles son los equipos más valiosos del mundo con mayor valor en el mercado?

Sportico publicó cuáles son los equipos más valiosos del mundo, tras un análisis durante los últimos 12 meses, donde figuran la mayoría de equipos de NFL y de las Grandes Ligas.

Los Dallas Cowboys quedaron en el primer lugar con unos ingresos de 1,050 millones de dólares. El equipo de Dallas es uno de los más populares tanto en Estados Unidos como en México y es uno de los más ganadores en la historia.

Dallas tiene cinco Super Bowls detrás de los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots, equipo con seis títulos de la NFL.

Jerry Jones adquirió a los Dallas Cowboys por $150 millones de dólares en 1989 y ahora es una franquicia que vale más de $1.000 millones de dólares.

Del puesto número 6 al 10 está integrado por equipos de la NFL. Estos equipos son: del puesto N° 6 al N° 10 están New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers y New York Jets.

El resto del top 10 de equipos más valiosos lo integran tres equipos de la NBA (Los Angeles Lakers, Golden State Warriors y New York Knicks) y un equipo de las Grandes Ligas (Yankees de Nueva York).

Entre los 100 equipos más valiosos están las 32 franquicias de la NFL y se ubican entre los puestos número 1 y 53. El equipo con el puesto más bajo son los Cincinnati Bengals en el lugar 53.

Una de las claves para esto son los contratos con las televisoras como ESPN, NBC, CBS, Fox, en tratos que superan los 125,000 millones de dólares.

El listado de las 100 franquicias deportivas más valiosas lo completan los 30 quintetos de la NBA, 17 equipos de la MLB, siete conjuntos de la National Hockey League (NHL), tres de la Fórmula 1.