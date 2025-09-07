Resultados del GP de Catañuña: Dani Holgado manda en Moto2

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Motociclismo tuvieron acción este fin de semana, las tres categoría disputaron el Gran Premio de Cataluña, fecha 15 de la temporada 2025 . Hasta el momento de publicación de esta nota han corrido Moto3 y Moto2.

El debutante Dani Holgado se impuso de principio a fin den el GP de Cataluña de Moto2, ya que salió desde la pole position de la carrera. El español del equipo CFMoto Aspar Team además obtuvo su primer triunfo en la categoría antesala a MotoGP.

El líder del Mundial de Moto2, Manu González, sacó una gran ventaja en la lucha por el título, acabó cuarto y ahora se escapa en la clasificación con 38 puntos de ventaja sobre Aron Canet, que tuvo una caída, y 42 unidades quedó Diogo Moreira, que finalizó en el puesto 14.

Este ha sido el resultado de la carrera de Moto2 en el GP de Cataluña:

Dani Holgado Jake Dixon Dani Muñoz Manu González Izan Guevara Celestino Vietti Alonso López David Alonso Collin Veijer Barry Baltus Iván Ortolá Joe Roberts Marcos Ramírez Diogo Moreira Zoonta vD Goorbergh Albert Arenas Adrian Huertas Senna Agius Alex Escrig Tony Arbolino Darryn Binder Unai Orradre Mario Aji Yuni Kunii

Piqueras gana en Moto3 y sueña con el título

Ángel Piqueras logró una victoria formidable en el GP de Cataluña de Moto3, el español ganó un duelo vital en la lucha por el título de la categoría menor del Mundial de Motociclismo ante José Antonio Rueda, que finalizó segundo.

El podio de la carrera lo cerró el japonés Taiyo Furusato, quien logró su segundo podio del año. Mientras que para Piqueras es su cuarto triunfo de la campaña y le recortó la diferencia a 64 puntos de la cima que ostenta Rueda a falta de siete carreras para el fin de la temporada.

Cuando parecía que Rueda iba a ganar en Cataluña y se iba a consolidar en el campeonato, Piqueras apareció en el momento justo, con una maniobra magistral por el exterior en la primera frenada de la última vuelta. Una acción valiente, técnica y decidida que sorprendió incluso al propio José Antonio Rueda, quien ya acariciaba el primer puesto tras una impresionante remontada.



