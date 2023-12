Fórmula 1: Sergio "Checo" Pérez hace un repaso de su temporada 2023

La mejor competencia automovilística del mundo terminó y varios pilotos se tendrán que replantear muchas cosas si quieren tener opciones para desbancar al imbatible Max Verstappen como el super campeón de la disciplina. En Red Bull, el mexicano Sergio "Checo" Pérez también ayudó a su equipo para conseguir el campeonato pero aun así quedó muy por detrás del piloto de Países Bajos.

Pérez siente que pudo hacer las cosas mucho mejor el presente año para competir de mejor manera frente a su compañero de equipo, así lo explicó en medio de una conversación con motorsport.com: "Soy consciente de la responsabilidad que tengo y no soy el tipo de persona que va a culpar a la gente a mi alrededor por los resultados. Al final he asumido mi responsabilidad y he tenido que dar la vuelta a la situación bastante".

Muchos han especulado sobre la posibilidad de que "Checo" se podría retirar y dejar las pistas algo a lo que el mexicano responde de manera rotunda: "No, evidentemente, habría sido lo más fácil, porque a veces ha sido muy duro. Pero no soy el tipo de persona que a estas alturas de su carrera se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca".

El piloto mexicano no piensa dejar de competir como piloto de la mejor escudería del momento aunque sabe que las exigencias son supremas por las expectativas que todos tienen en él y en Max Verstappen. El azteca por momento se mantiene tranquilo a sabiendas que en los próximos días se hablará mucho sobre su futuro.