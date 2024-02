F1: Fernando Alonso tiene claro el equipo a batir en la Fórmula 1

Fernando Alonso está en su segundo año en Aston Martin una escudería de la Fórmula 1 que tiene como principal objetivo lograr el título de constructores, ha invertido una gran cantidad de dinero para lograrlo, pero por ahora no pueden ni competir contra Red Bull, Ferrari o Mercedes, por lo que todavía tienen mucho que mejorar. Con respecto a eso, Alonso ya tiene claro cual será el equipo a batir en la campaña 2024 de F1.

Fernando Alonso está preparando la campaña 2024 de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin durante la pretemporada, por ahora el equipo parece sólido y que podrá tener buenos resultados en las primeras pruebas. Sin embargo, Alonso sabe que no pueden superar a lo que está desarrollando Red Bull Racing... "Max es el campeón y Red Bull domina el deporte ahora, incluso el diseño este año ha sido una sorpresa, así que hay que verles cómo van y de momento, quitarnos el sombrero. Tras ver el coche creo que hay menos oportunidades de ganar una carrera este año, así es como es".

Por otra parte, Alonso sabe que Max Verstappen está años luz del resto y lo deja muy claro... "Creo que 19 pilotos en el paddock pensarán ahora que no ganarán el campeonato. Yo diría que, después de ver a Max y el coche de Red Bull este año, hay menos posibilidades de que todos ganen una carrera este año".

Alonso intentará tener un año activo, sabe que se está jugando mucho, pero no se apura con respecto a su futuro... "No se decide ahora, sé que mi posición es interesante y voy a esperar un par de carreras, también ver cómo estoy y como veo un año tan largo. Ojalá estar un coche muy rápido en 2025".

Los cambios del Aston Martin para 2024

Aston Martin tuvo un 2023 bastante positivo al inicio del campeonato, pero a medida que fueron avanzando las carreras se cayó el rendimiento del auto, esta situación estuvo derivada de una mala gestión en la fábrica, ya que no se trabajó lo suficientemente rápido para lograr reconducir la campaña.

En esa línea Fernando Alonso se mostró contento por las mejoras, pero con incertidumbre al no tener suficientes datos... "Hemos tratado de cortar algunos de los problemas que teníamos el año pasado, la punta de velocidad, curvas de alta velocidad y definitivamente, más carga, más grip, incluso en frenada, lo confirman los datos, es un paso adelante el coche de este año, pero todo el mundo ha dado un gran paso en invierno y tendremos que ver la semana que viene dónde estamos".

Por otra parte señaló... "No lo sé, no sé dónde estamos en este momento pero suena un poco irreal ahora mismo. No ha habido suficientes datos y tiempo para analizar, hace falta más tiempo para comparar nuestro salto con el del resto".

La temporada de Fórmula 1 comenzará el próximo 29 de febrero con la Práctica Libre 1, hasta el sábado 2 de marzo que será el Gran Premio de Baréin, la primera carrera del año y el debut del 2024 en la F1.