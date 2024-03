F1: Alonso sorprende en el GP de Arabia Saudita con este resultado

El Gran Premio de Arabia Saudí, segundo del Mundial de Fórmula Uno, no fue nada sencillo para el doble campeón mundial, Fernando Alonso. El piloto español, que concluyó quinto en el circuito urbano de Yeda, describió la carrera como "mentalmente muy dura", donde no podía "cometer ningún error".

Alonso reveló que tuvo dudas sobre si podría completar la carrera debido al estado de sus neumáticos. "Hubo un momento, cuando paramos en la vuelta 7 u 8, cuando entró el 'safety car' que tenía mis dudas, porque quedaban cuarenta y dos vueltas", explicó. En los entrenamientos libres, las tandas largas eran de unas doce vueltas, por lo que enfrentarse a 42 vueltas era entrar en una "zona desconocida".

El piloto de Aston Martin, en una segunda juventud a los 42 años, logró superar sus dudas y completar la carrera con una sola parada. A pesar de la presión de George Russell de Mercedes, que cruzó la meta un puesto por detrás de él, Alonso logró mantener su posición.

El asturiano también destacó la importancia de no cometer errores, especialmente después de que su compañero de equipo, Lance Stroll, quedara fuera de la carrera desde la vuelta 7. "No quería cometer otro error que me pudiera dejar fuera a mí también, algo que sería muy malo para el equipo", confesó.

Mirando hacia el futuro, Alonso se mostró cauteloso pero optimista. "Vamos a ver cómo se da Australia", dijo en referencia al próximo Gran Premio. Aunque reconoció que el equipo ha dado un pequeño paso desde Baréin, advirtió que aún tienen que buscar soluciones para mejorar el ritmo de carrera. Sin embargo, el genial piloto asturiano, que logró hace justo 21 años sus primeros puntos en la F1, está listo para enfrentar el desafío.