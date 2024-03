F1: Checo Pérez en contra de Max Verstappen tras su última declaración

Sergio 'Checo' Pérez está en una situación complicada en la escudería Red Bull Racing, la idea es mantenerse competitivo para renovar más allá de 2025 en el equipo que está dominando la Fórmula 1. Sin embargo, con sus últimas declaraciones podría crear más polémica en el seno del equipo, ya que tanto Max como Jos Verstappen están tratando de sacar a Christian Horner de la ecuación ganadora del equipo austriaco.

Sergio Pérez declaró en la previa al Gran Premio de Arabia Saudita sobre la situación que está viviendo Christian Horner y el mexicano no dudó en apoyarlo abiertamente en estos momentos. De hecho, las declaraciones de Checo pueden ser un problema, ya que la familia Verstappen quieren sacar al jefe de Red Bull Racing de la escudería... "Y creo que no sólo yo lo apoyo, sino todo el equipo. Obviamente es una persona muy importante en nuestra organización. Y el trabajo que ha hecho en los últimos años, hablan por sí mismo".

¿Apoyo de Sergio 'Checo' Pérez es la mejor estrategia del mexicano para permanecer en Red Bull?

Checo Pérez sabe que no tiene grandes opciones de permanecer en Red Bull Racing para la próxima temporada, la idea es ganarse el lugar con resultados positivos en la primera parte del campeonato. Sin embargo, la idea de mostrar apoyo a Christian Horner es un movimiento muy inteligente del mexicano, ya que los rumores indican que Max Verstappen podría abandonar la escudería de la bebida energética para ir a Mercedes, eso convertiría al mexicano en la primera opción del equipo.

En estas declaraciones Sergio Pérez deja clara su postura de evitar la polémica y centrarse en la temporada... "Sólo puedo decir algo desde el punto de vista de las carreras, no sé qué está pasando. Y para ser honesto, no lo sigo de esa manera. Soy conductor de automóviles y hago lo que hago aquí. No hago política. Conduzco el coche lo más rápido posible, lo mejor que puedo".

El Gran Premio de Arabia Saudita se disputará el próximo sábado 9 de marzo, en el Circuito de la Corniche de Yeda, uno de los trazados más impresionantes de la temporada, donde destacan las curvas de alta velocidad y lo cercano que está el piloto de los muros. Red Bull tiene un auto que va muy bien en el circuito y Checo Pérez ya logró un gran resultado el año pasado, logrando la Pole Position y la victoria.