Tres jockeys de Puerto Rico entre los 10 que dan mayor ganancia en Gulfstream Park

El conocido Dígito Dougherty, llamado así por su creador Gary Dougherty, es un indicador que relaciona una apuesta hípica a ganador con la cantidad de actuaciones y la efectividad en victorias que presentan jinetes y entrenadores en un periodo determinado.

Este tipo de indicadores como el R.O.I y el Dougherty Digit, ofrecen a los apostadores un cálculo de cuáles son los profesionales que han permitido a los aficionados mayores márgenes de ganancias con sus ejemplares.

En el hipódromo de Gulfstream Park, evaluando lo que ha sido su actuación en el Championship Meet, se observa que no siempre los jinetes más ganadores, son necesariamente los que proporcionan mayor ganancia a los apostadores.

Podemos apreciar que entre los puertorriqueños que hacen campaña en Gulfstream Park, por ejemplo, de los tres látigos que aparecen entre los 10 mejores de acuerdo a este indicador, el jockey con mejor Doughery Digit es Edwin González, ganador de 14 competencias en 126 oportunidades de monta, para un 11% de efectividad en victorias, varias de las cuales fueron con ejemplares de buen dividendo, lo que lo coloca como el jockey de Puerto Rico que ha brindado mayores ganancias a los aficionados que han apostado a sus conducidos, con un Dougherty Digit de 84 puntos, colocándose en el segundo lugar de la estadística según este indicador.

El segundo mejor de la isla del encanto, según este índice, es Miguel Angel Vásquez, ganador de 24 carreras en 200 ocasiones de monta, para un 12% de efectividad en victorias, con las cuales registra 70 puntos en el Dougherty Digit, que lo colocan en la séptima posición en la estadística de los mejores según este indicador, en empate con el panameño Luis Sáez.

El tercer borinqueño que se incluye entre los 10 mejores según el indicador Dougherty, es José Luis Ortiz, ganador de 49 carreras en 271 oportunidades conduciendo ejemplares, con un 18% de efectividad en victorias. Ortiz registra 69 puntos en el Dougherty Digit, que lo colocan en el noveno puesto en este rubro.

Estos tres jockeys de Puerto Rico, Edwin González, Miguel Ángel Vásquez y José Luis Ortiz, presentan una mejor posición según este índice, que el actual líder de la estadística, con 75 triunfos en 342 actuaciones, el también boricua Irad Ortiz Jr., quien ocupa según este dígito, la undécima posición en la tabla.

Tal situación obedece a que no obstante a ser el más ganador y tener una efectividad de 22% en victorias, en el caso de Irad Ortiz Jr., los dividendos arrojados por los ejemplares que obtienen victorias bajo su conducción, no han sido muy elevados, al ser uno de los jockeys más jugados por los aficionados apostadores, lo que ocasiona que su índice Dougherty no sea tan elevado como su cifra de victorias.