¡Se acabó la sequía! José Francisco D’Angelo rompe el maleficio y celebra en Gulfstream Park

El prestigioso Championship Meet de Gulfstream Park mantuvo su intensidad este sábado 17 de enero con una vibrante cartelera de once competencias. La jornada destacó por la inclusión de dos eventos selectivos (stakes) que acapararon la atención del hipismo internacional, en un escenario donde el profesionalismo venezolano recuperó su protagonismo habitual.

El fin de una racha adversa: 589 triunfos de por vida

El entrenador venezolano José Francisco “Kiko” D’Angelo atravesaba uno de los momentos más complejos en su exitosa trayectoria dentro de los Estados Unidos. Tras 35 actuaciones previas al inicio de este fin de semana, el preparador no lograba cruzar la meta en el primer lugar; una estadística atípica para un profesional de su calibre. Sin embargo, la determinación del joven estratega permaneció intacta mientras ajustó los detalles necesarios para quebrar el "slump" que marcó su arranque del ciclo 2026.

Lodato: El encargado de la redención

La anhelada victoria llegó a la altura de la segunda carrera de la tarde con el presentado 37, un Maiden Claiming de $12.500 destinado a ejemplares de cuatro y más años en recorrido de 1.100 metros sobre la superficie de tapeta. Al darse la partida, Dominican Thunder (1) saltó en velocidad para marcar el ritmo, seguido por So Grand (4) y Lodato (9), mientras More Therapy y Authentic Honour (2) completaron el grupo perseguidor.

Los primeros parciales fueron de vértigo: 22.55 para los 400 metros y 45.07 para la media milla. En ese punto, el pupilo de "Kikito" dio cuenta del puntero bajo la certera monta de la amazona Katie Davis. La fusta pasó a dominar con autoridad y sacó una ventaja de al menos un cuerpo para detener el reloj en un tiempo final de 1:03.57.

Cifras y proyecciones

Lodato, un hijo de Frank Conversation, alcanzó así su primer éxito tras cinco presentaciones públicas. En las taquillas de Gulfstream Park, el ejemplar devolvió un dividendo de $8.80 a Ganador, $3.80 al Place y $3.60 al Show.

Con este triunfo, D’Angelo cortó la racha negativa y elevó su cuenta personal a 589 victorias en los Estados Unidos. El joven preparador se sitúa ahora a solo 11 laureles de alcanzar la cifra redonda de los 600 triunfos de por vida en el exigente circuito norteamericano.

Tras este desahogo profesional, el establo mantiene el optimismo para la jornada de este domingo, donde contará con dos nuevos aspirantes para dar continuidad a su ritmo ganador acostumbrado.