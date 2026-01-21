No lo dejen fuera: José Luis Ortiz con seis montas selectivas en el Pegasus World Cup Day

Suscríbete a nuestros canales

Para el jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, este sábado 24 de enero en Gulfstream Park representa la oportunidad ideal para ratificar su estatus como uno de los látigos más confiables del Championship Meet. Con una agenda cargada, el menor de los hermanos Ortiz buscará la gloria en seis de las pruebas selectivas más importantes de la tarde.

Inicio de la ruta selectiva

Aunque su actividad comienza desde la primera carrera, el desfile de clásicos para Ortiz iniciará en la séptima competencia: el Gulfstream Park Turf Sprint ($175,000). Allí conducirá a Asher’s Edge, presentado por David Fawkes, en un explosivo recorrido de 1,000 metros sobre la grama.

En la novena prueba, José Luis participará en el William L. McKnight Stakes (G3), con un premio de $225,000. En este extenuante recorrido de 2,400 metros, llevará las riendas de Hammerhead, bajo la preparación de Kevin Attard. Posteriormente, en la 11ª carrera, se subirá a Her Laugh, del trainer Riley Mott, para disputar el Inside Information Stakes (G1) en distancia de 1,400 metros sobre la arena.

El plato fuerte: La serie Pegasus

El protagonismo de Ortiz aumentará en las pruebas de grado máximo. En la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational (G2), se medirá en los 1,700 metros sobre grama con la yegua Classic O, pupila de Mark Casse. Acto seguido, en la Pegasus World Cup Turf Invitational (G1), será el encargado de guiar a Astronomer, del establo de Simon Callaghan.

Para cerrar con broche de oro, José Luis Ortiz buscará su primer triunfo en el evento central, la Pegasus World Cup (G1). El boricua intentará conquistar los 1,800 metros de la prueba millonaria sobre los lomos de Banishing, ejemplar presentado por David Jacobson.