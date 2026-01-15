Lastotchka encabeza la esperada venta de enero de Tattersalls Online

Suscríbete a nuestros canales

El mercado hípico internacional pone sus ojos en la venta online de enero de Tattersalls, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de enero de 2026. Esta edición destaca por un catálogo de alta calidad compuesto por 102 lotes de ejemplares, entre los que sobresale la estelar Lastotchka, una yegua de primera clase que se perfila como una de las piezas más codiciadas para la cría a nivel mundial.

Lastotchka es la yegua más esperada en Tattersals Online

Lastotchka, hija de Myboycharlie, llega a la subasta con un currículum envidiable: ganadora del Prix Belle de Nuit (G3) en 2022 y del Prix Gladiateur (G3) en 2023. Además, sumó un triunfo en el Prix de Thiberville y dos valiosos segundos puestos en el Grupo 2, demostrando su competitividad en los escenarios más exigentes de Europa. Consignada por Ronald Rauscher, su linaje es garantía de éxito; es hija de Muthla y pertenece a la influyente familia de Rail Link, ganador del Arco de Triunfo (G1) en 2006, y Linda’s Lad, vencedor del Criterium de Saint-Cloud (G1).

El catálogo para este 2026 es diverso y robusto, ofreciendo 70 caballos en y fuera de entrenamiento, 18 yeguas de cría, cuatro potros de un año y tres potros de dos años. Los inversores también podrán pujar por tres derechos de cría y una participación exclusiva en el prometedor semental Bradsell, añadiendo un atractivo extra a este evento digital que marca el inicio del calendario comercial de Tattersalls Online.

La jornada de subastas también incluye participaciones exclusivas del futuro nuevo semental Bradsell, campeón europeo 2024.