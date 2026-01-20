¡La maquina al ataque! Irad Ortiz Jr. con "agenda llena" para la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada de alto voltaje le espera este sábado al astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr. en el óvalo de Gulfstream Park. El jinete sensación del momento tendrá la responsabilidad de conducir diez ejemplares, destacando su participación en los siete eventos selectivos y un hándicap, en el marco de la emblemática Pegasus World Cup durante el Championship Meet.

La ruta selectiva del "Astro"

El desfile de compromisos clásicos para Ortiz Jr. iniciará en la quinta del programa con el Christophe Clement Stakes (G3) ($175,000 - Grama). Allí llevará las riendas de Ramsey, un presentado por Saffie Joseph Jr.

Para la séptima competencia, el "Boricua de Oro" buscará el triunfo en el Gulfstream Park Turf Sprint Stakes ($175,000 - Grama) sobre el lomo de Coppola, pensionado del veterano entrenador Dale Romans. Sin dar tregua, en la octava carrera se subirá a los estribos de Zverev, del establo de Michael Maker, para disputar el William L. McKnight (G3) ($225,000 - Grama).

El plato fuerte: La serie Pegasus

El bloque estelar arranca en la décima prueba con la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational (G2) ($500,000). Irad conducirá a la selectiva In Our Time, nuevamente en llave con Saffie Joseph Jr.

Inmediatamente después, en el Inside Information (G2) ($225,000), guiará a Indy Bay en el tiro intermedio. La adrenalina subirá de tono en la Pegasus World Cup Turf Invitational (G1) (1 Millón de dólares), donde Ortiz Jr. se apilará sobre Major Dude, el calificado corredor que entrena Todd Pletcher.

El cierre de gala

Como broche de oro en la 13ra del orden, se disputará la décima edición de la Pegasus World Cup (G1). Irad buscará la gloria y defender su título del 2025 sobre el lomo del tordillo White Abarrio, ratificando la poderosa alianza con Saffie Joseph Jr. en el evento central de la tarde.