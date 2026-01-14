Jockey criollo pega el batacazo de la tarde en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

En el hipódromo de Parx Racing, ubicado en el condado de Filadelfia, se cumplió este miércoles una jornada de diez competencias. En la segunda carrera del programa, el jockey venezolano Franklin González Jr. dio la gran sorpresa de la tarde, generando con su victoria el dividendo más alto de la jornada.

Parx Racing: Mejor dividendo del miércoles

Franklin González Jr. logró el triunfo sobre el ejemplar Lookin Wild, presentado por el entrenador Miguel Penaloza. La carrera fue un Maiden Claiming con una bolsa de $19,000 en distancia de 1,670 metros, agenciando un tiempo oficial de 1:46.3 (106.3 segundos).

Lookin Wild es un potro de cuatro años (nacido el 3 de marzo de 2022), hijo del semental Lookin at Lucky en Wildcat Combat por Messner. Con esta victoria, el ejemplar consigue el primer éxito de su campaña tras 13 presentaciones oficiales.

El triunfo de la dupla venezolana generó un pago de $38.20 a Ganador, $13.80 al Place y $5.60 al Show.

Para el jinete criollo, esta representa su primera victoria de 2026 tras 17 compromisos montados en lo que va de año. Además, es el triunfo número 77 de su trayectoria en Estados Unidos desde su llegada en 2022, periodo en el que ya acumula más de 1,000 montas.

González Jr. viene de firmar su mejor temporada en el turf norteamericano en 2025, año en el que logró 24 victorias en 380 participaciones y produjo poco más de $800,000 en ganancias.