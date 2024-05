Fusta de Puerto Rico que no es Irad Ortiz Jr. es designado Jockey del Año por esta institución

Es sin lugar a dudas uno de los mejores jockeys radicado en el área de Nueva York, ganador en 2023 de 243 carreras, 29 stakes, 7 de ellos pruebas de Grado, y productor de $17.723.505 en ganancias con sus ejemplares conducidos, es el boricua Manuel Franco, el profesional designado como Jockey del Año por la New York Thoroughbred Breeders, Inc.

Franco se tituló campeón en el último meeting de 2023 en el Hipódromo de Aqueduct y viene de quedar tercero por dinero producido en el meeting finalizado en marzo de 2024 en el mismo circuito, detrás de Dylan Davis y Kendrick Carmouche. Manuel Franco posee 2119 triunfos hasta el 14 de mayo de 2024 y ha ganado más de 150 carreras en cada uno de sus once años de actividad profesional en Estados Unidos.

Franco inició con muy buen pie el meeting denominado Belmont At The Big A en el Hipódromo de Aqueduct que desarrolla la programación de Belmont Park mientras es remodelado este circuito hípico. Entre el 2 de mayo y el 12 de mayo Manny Franco ganó 13 carreras para tomar el liderato en la estadística de este nuevo meeting que se desarrolla en Nueva York. Franco ya tenía registrados un total de once (11) compromisos de monta para los días jueves 16 y viernes 17 de mayo en Aqueduct (Belmont At The Big A).