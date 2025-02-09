Debuta con victoria una hija de Arrogate que costó 1 millón de dólares

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de carreras de este sábado 8 de febrero del 2025 en el hipódromo de Oaklawn Park, tuvo una programación de diez competencias, donde la más importante, fue una nueva edición del Bayakoa Stakes G3 de $250,000, con victoria para Wild Bout Hillary con la monta de C.J. McHahon, y entrenado por Tanner Tracy.

Ganadores – Resultados – Oaklawn Park – debutante

En la tercera prueba de la tarde sabatina, se corrió un Maiden Special Weight de $110,000 para potras y maduras de cuatro años en adelante, debutantes o no ganadoras, en recorrido de 1,200 metros, donde la victoria fue para la cuatroañera Nuit Magique, una debutante montada por Nick Juarez y entrenada por Wayne Lukas, ganador del Preakness Stakes del 2024, con Seize the Grey.

El tiempo que dejó Nuit Magique para la carrera fue de 70,2 en 1,200 metros, con un dividendo a ganador de $7,60 a ganador, $4,20 el place y $3,00 el show al tercer puesto. Esta cuatroañera es nacida el 4 de marzo del 2021, producto del campeón semental Arrogate en la hembra Twixy por Mutakddim, la cual fue comprada en las pasadas subastas del 2023 en Fasig Tipton por un costo de $1,000,000, como dosañera.

La purasangre tomó la delantera desde el momento de la curva y no soltó la delantera hasta cruzar la punta, y marcar parciales de 21,2 en los 400 metros, 45,2 en la media milla, los mil metros en 57,4 y cerrar en 70,2, para un remate de 12,4 en los 200 metros finales, con más de cinco cuerpos de ventajas sobre Stipulate, montada por Rafael Bejarano, y tercera llegó Bang Bang Fury, con el venezolano Francisco Arrieta.