Conoce la gravedad de la lesión de Umberto Rispoli que rodó el sábado

En la pasada edición de la Pegasus World Cup que se celebró en el sábado en el óvalo de Gulfstream Park, en el marco del Championship Meet el jockey italiano Umberto Rispoli rodó durante la prueba de la Gulfstream Park Turf Sprint Stakes.

En la realización de la séptima prueba de la jornada del sábado en Gulfstream Park, se realizó una nueva edición del Gulfstream Park Turf Sprint Stakes, en distancia de 1.000 metros en grama, donde el jockey italiano Umberto Rispoli se cayó del ejemplar Unconquerable Keen en los últimos 200 metros de la competencia. Dicha prueba fue ganada por Litigation, bajo la monta del jockey Mario Gutierrez.

Se dio a conocer que luego de los exámenes que le realizaron al látigo, tuvo triple fractura, de tobillo, tibia y peroné, y el jockey retirado José Luis Verenzuela publicó en su cuenta personal de la red social X, que el ganador del Preakness Stakes del 2025 con Journalism, había sido operado la mañana de este lunes sin mayores problemas.

Dicha lesión podría hacerle perder aproximadamente unos cuatro a cinco meses de recuperación.