Así quedaron los resultados de las carreras Gulfstream Park 06-03-2024

Continúa en el Hipódromo de Gulfstream Park la emoción de las carreras del Champioship Meet que ya entra en su mes final, que culminará con la carrera clasificatoria al Kentucky Derby más importante de la región, el Florida Derby (G1).

En la jornada se presentó la lluvia por lo que las carreras que estaban pautadas a disputarse sobre grama fueron trasladadas a la pista sintética o de Tapeta. Se corrieron en consecuencia tres competencias sobre la pista principal de arena, que se encontró mojada en la tarde del miércoles y cinco competencias fueron realizadas en la tapeta.

El jockey más destacado de la jornada fue el mexicano Paco López, quien se afianza en el segundo lugar de la estadística con 3 victorias. López se impone en la tercera carrera con el mejor dividendo a ganador de la tarde, el N°7 Just a Photo (Justify) para el establo de Luis Ramírez, luego gana en Back to Back la cuarta carrera por intermedio de Dazzling Move (Not This Time) entrenada por Michael Trombetta para el Sonata Stable y Pascacio completa el "Hat Trick" en la última del programa con Castellana (Adios Charlie), yegua entrenada por Kelñly Breen, hija de la yegua venezolana La de Andrea y nieta materna del caballo venezolano Seneca.

La prueba mejor rentada de la tarde fue la séptima, Allowance Optional Claiming de $91.000 donde gana de punta a punta el potro Refuel (Hard Spun) conducido por Luis Sáez y presentado por Todd Pletcher. Refuel fue el Best Bet de meridiano online para la jornada. El Pick Six abonó un dividendo para los tickets con 6 aciertos de $1.395,96 por multiplicador de $0,20.

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1.04.3 Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Reassess José Luis Ortiz 2.60 2.10 2.10 2 1 Revolu L.Reyes 5.60 3.00 3 5 My Sweetheart Dani A.Thomas 2.80 4 6 Touched by Quality E.González.

Entrenador: José Francisco D´Angelo

SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1.38.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 The Monopoly Man Irad Ortiz Jr. 11.40 5.20 2.60 2 5 One Sharp Cookie E.Zayas 7.80 2.80 3 8 Practically Dark T.Gaffalione 2.10 4 1 Troublemeister D.Egan

Entrenador: Danny Gargan.

TERCERA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1.38.4 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Just A Photo Paco López 17.00 10.60 5.40 2 6 Broken Spur J.Alvarado 5.00 3.60 3 2 Cartographer T.Gaffalione 4.60 4 1 Be Like Clint J.L.Ortiz

Entrenador: Luis M. Ramírez.

CUARTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1.36.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Dazzling Move Paco López 5.20 2.40 2.10 2 3 Sidamara J.L. Ortiz 2.40 2.10 3 2 Exhilarate J.Alvarado 2.40 4 7 Blue Topaz M.A.Vásquez

Entrenador: Michael Trombetta.

QUINTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1.40.2 Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 K.Crown John Velazquez 16.80 6.60 4.80 2 9 My Life Story Luis Sáez 3.80 3.00 3 10 Cacique Abarrio J.L.Ortiz 3.80 4 4 Dontbesoogrouchy I.Ortiz Jr.

Entrenador: George Weaver.

SEXTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1.40.0 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Sals Dream Girl Luis Sáez 9.00 4.20 3.00 2 3 Wicked Mercury I.Ortiz Jr. 3.00 2.40 3 2 Big Band Luzziann P.López 3.60 4 4 Lucky Peridot D.Egan

Entrenador: Brittany Russel.

SÉPTIMA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 55.4 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Refuel Luis Sáez 4.40 3.20 2.10 2 2 And Uwish P.López 3.20 2.20 3 3 Mackville J.Velázquez 2.80 4 7 Billy The Greek J.L.Ortiz

Entrenador: Todd Pletcher.

OCTAVA CARRERA - 1.300 MTS - TPO 1.19.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Castellana Paco López 3.40 2.20 2.10 2 3 Lady Monique T.Gaffalione 3.60 3.00 3 6 She Can Scat D.Egan 3.40 4 2 Khozanka A.Morales

Entrenador: Kelly Breen.