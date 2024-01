Aquí el fijo y los datos para jugar el Pick Six de Gulfstream Park 10-01-2024

Continúa la emoción del Championship Meet en el principal hipódromo del estado de Florida, Gulfstream Park. Para este miércoles 10 de enero de 2024 se han programado nueve competencias con el multitudinario juego de Pick Six que inicia a partir de la cuarta competencia.

Aquí detallamos nuestros seleccionados desde la cuarta prueba, primera válida para el Pick Six.

Cuarta Carrera. 3 Khopesh. Luce bastante bajado de grupo y va bien montado. 1 Go Go Ge. Debutó en el tiro, repite Zayas, mejor no subestimarlo.

Quinta Carrera. 5 C My Meister. Todas las pelea el hijo de Bodemeister, debe estar decidiendo. 4 Speight´spercomete. Se entendió a la perfección con Paco López que repite la monta. 3 Wind Ninety Nine. Baja de nuevo al grupo donde ganó su penúltima actuación y monta Castellano, ojo.

Sexta Carrera. 7 Scaramanga. En su anterior se vio inmenso sobre arena, vuelve con Paco López. 2 Norfie. Tratará de buscar la carrera desde temprano, luce con opción ganadora. 4 Infamous Nono. Cuadra efectiva, jockey de categoría, hay que incluirlo.

Séptima Carrera. 6 Big Band Luzziann. Se ha medido a superiores, no será fácil doblegarla. 5 Starship Nana. Su última victoria fue con Miguel Ángel Vásquez ante grupo similar. 7 Sandpiper Memories. Lo hace muy bien con Pimentel Jr., batallará con chance de cristalizar.

Octava Carrera. 11 Golden Canary. Sus cuatro anteriores fueron selectivas en Canadá, ahora le asignaron a Irad como jinete. 10 Field Lass. La grama es firme, la monta de Luis Sáez y su velocidad lo hacen temible. 8 Dot. Con Jaramillo debe correr cerca, tiene mucho que buscar.

Novena Carrera. 2 Chloe´s Toy. De riguroso turno en el grupo, insiste Zayas antes no deslució contra superiores, correrá como nuestra FIJA para el Pick Six de Gulfstream Park este miércoles.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el Pick Six del miércoles en Gulfstream Park:

4) 1-3

5) 3-4-5

6) 2-4-7

7) 5-6-7

8) 8-10-11

9) 2