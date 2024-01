Aquí el fijo y los datos para jugar el Pick Six Aqueduct 11-01-2024

El hipódromo de Aqueduct ofrece para este jueves una jornada de ocho carreras. El óvalo, ubicado en Ozone Park, tendrá emoción hípica desde las 12:50 de la tarde (1:50 p.m. Hora de Venezuela). La carrera que ofrece mayor premio es la quinta de la tarde, una prueba para yeguas de cuatro años y más edad en 1.400 metros con $80.000 por repartir.

Debido a lo reducido de la jornada, el Pick Six comenzará en la tercera competencia, una prueba de Reclamo por precio de $16.000 en 1.200 metros en arena para toda yegua de cuatro años y más edad. A continuación ofrecemos las sugerencias para el Pick Six.

Tercera carrera: Un lote que no es del otro mundo. Recomendamos a Jackie The Jocker (5), que apenas tiene unos siete días de descanso pero no debemos tomarle en cuenta esa actuación. Le repiten la monta de Eric Cancel. I'm Buzzy (4) con Eliseo Ruiz, vendrá desde el fondo y se hará mencionar al final. Diva Banker (1), de la cuadra de Rudy Rodríguez, es nuestra sorpresa aquí.

Cuarta carrera: Esta prueba de Reclamo para ganadoras de dos en 1.200 metros, es una competencia también discreta. Silver Fist (2) con Katie Davis, es una de las que saldrá adelante y puede ganar de punta a punta. Tuvo buen fogueo en Saratoga el año pasado. Bern Rosey Bern (1) con Dylan Davis, de ganar estará pagando excelente dividendo. Roja Ligera (8). Otra sorpresa en puerta que puede decidir a su favor.

Quinta carrera: Signal Corps (3), a pesar de que tiene pocas actuaciones no deja de ser un rival de mucho cuidado. En combinaciones baratas se puede colocar como línea. Shpilkes (8) con el venezolano Mychel Sánchez, correrá colocado en busca de quebrar a los rivales en la recta del ganador. Locke and Key (9) y la monta de Kendrick Carmouche, será también otro contendor que hay que tenerle respeto.

Sexta carrera: Nos vamos a quedar con la Fija de La Girvina (8). La pensionada de Linda Rice quedó lista para una victoria después de su actuación del 15 de diciembre del año pasado. La monta de Kendrick Carmouche le da mucho más cartel.

Séptima carrera: Prueba en distancia corta. Downtown Mischief (7) luce bastante con "El Gato" José Lezcano. Su intervención en un grado 3 aumenta sus posibilidades de triunfo. Peak of Chic (4) luce peligrosa porque es la velocidad de la carrera. Desde el vamos no dará ventajas. Stonewall Star (2) con el líder Manny Franco, es indescartable.

Octava carrera: La competencia de cierre de esta jornada es para perdedoras de tres años. A pesar de que arranca por fuera, Needed (12) tiene el primer chance para nosotros. Acompañen con Spicy Tuna (9) debutante que Linda Rice anota aquí y considera que está lista para estrenarse y Necessaryandrproper (14) con Romero Maragh.

En resumen, esta es la combinación recomendada para este jueves en Aqueduct:

3a) 5-4-1

4a) 2-1-8

5a) 3-8-9

6a) 8

7a) 7-4-2

8a) 12-9-14