Aquí el Best Bet y los Tips para Santa Anita Park 22-03-2024

Cuando ya se promedia el último mes del Clássic Meet en el coso hípico de Arcadia, California, Santa Anita Park, inicia este viernes 22 de marzo una nueva semana de actividades con una reunión que ofrece al aficionado hípico nueve competencias a disputarse, cuatro de ellas sobre la pista pincipal de arena y cinco sobre superficie de grama o césped. La jornada dará inicio a la 1:00 pm. (Hora del Pacífico USA), equivalente a las 4:00 pm. (Hora Este USA y Hora Venezuela).

Las pruebas mejor rentadas de este viernes corresponden a tres Allowance Optional Claiming de $67.000 cada una, a disputarse en la segunda, sexta y séptima carreras del programa. La jornada tiene un promedio de 7,11 inscritos por carrera y dentro de la misma se ha programado el popular juego del Pick Six, que en Santa Anita Park tiene mínimo factor multiplicador de $1. La primera válida para el Pick Six es la cuarta carrera, pautada para las 2:32 pm. (Hora del Pacífico USA), que coincide con las 5:32 pm. (Hora del Este USA y Hora de Venezuela).

Aquí detallamos nuestros ejemplares seleccionados para las seis carreras válidas para el Pick Six, que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis competencias.

Cuarta Carrera. 4.Rider´s Candy. Tiene dos buenos segundos lugares con la Monta de Frey. 1. Donita Rose Ahora va con el "Ciclón" González, puede sorprender. 3. Whimsical Heir. Reaparece con buenos ejercicios, gusta para decidir. 2. Fiamina. Sus movimientos de marzo denotan evolución y la conduce Flavien Prat.

Quinta Carrera. 2. Bert´s Prospect. De riguroso turno en el grupo. 5. Run Bryce Run. Llegó muy cerca con el italiano Fresu. 6. Hot Legs Romolo. Es consistente en velocidad.

Sexta Carrera. 1. Big Novel. Ahora va con el mexicano Juan Hernández y luce una enormidad. 4. Lisa´s Nonno. Tiene un tete a tete con Big Novel que deben decidir en esta carrera. Línea Doble.

Séptima Carrera. 4. Moogie Son. Antes de su última tenía cinco segundos lugares consecutivos, en su anterior con la monta de Hernández llegó a nariz. Correrá como nuestro Best Bet para el viernes 22 de marzo en Santa Anita Park.

Octava Carrera. 5. Dark Marcus. Luce bajado de agrupación, es el lógico. 6. Hardmoneymuchachos. Si lo dejan marcar el ritmo puede crecerse el hijo de California Chrome. 9. Sense. Parece gustarle el recorrido y ahora va más liviano en el handicap.

Novena Carrera. 2. Adelie. Regresó bien de corto paro la irlandesa, habrá que correrle. 1. Weemissgramy. Otra que ya reapareció, es peligrosa. 3. Marina´s Tina. Reapareció con buena victoria, si hay pelea aparecerá al final como un bólido.

En resumen esta es nuestra combinación recomendada para el viernes 22 de marzo en Santa Anita Park:

4a) 1-2-3-4

5a) 2-5-6

6a) 1-4

7a) 4

8a) 5-6-9

9a) 1-2-3