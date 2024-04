Aquí el Best Bet y los Tips para Keeneland 06-04-2024

Llega el gran día del Blue Grass Stakes (G1) de $1.000.000 en Keeneland este sábado 6 de abril, con once competencias programadas que incluyen cinco (5) pruebas de grado, dos de ellas de Grado 1, el Madison Stakes en la octava carrera y el Blue Grass Stakes en la décima prueba, penúltima del programa. A la jornada se añade el atractivo adicional de acumulados en la jugada de Pick Six y de Super High Five.

En la importante reunión hípica de este sábado se celebrarán siete competencias sobre pista de arena y cuatro sobre superficie de grama, con un promedio de 9,9 inscritos por carrera y mas de $3.300.000 por repartir en las once competencias programadas, que incluyen el Millón de Dólares del Blue Grass Stakes (G1). La jornada iniciará a la 1:00 pm. y muy importante, el Pick Six se programó entre la quinta y la décima carrera, la primera válida para el Pick Six será la quinta prueba, pautada para las 3:08 pm y la undécima carrera NO es válida para el Pick Six.

Las carreras selectivas a disputarse son el Commonwealth S. (G3) de $300.000 en la sexta carrera, el Apalachian S. (G2) de $400.000 en la séptima, el Madison Stakes (G1) de $600.000 en la octava, el Shakertown S. (G2) de $350.000 en la novena y la principal, clasificatoria con 200 puntos al Kentucky Derby, 100 de ellos para el ganador, el Blue Grass Stakes (G1) de $1.000.000.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six en Keeneland este sábado 6 de abril, que a la vez funcionan como selección para el All Stakes Pick Five en la sexta, el All Stakes Pick Four en la séptima, el Pick 4 de la octava y los Pick 3 y Daily Doubles programados dentro de esas 7 competencias, donde la undécima no es válida para el Pick Six.

Quinta Carrera. 2 White Palomino. El debut fue muy positivo, repite José Luis Ortiz. 9. Artempus. Ha estado muy cerca el pupilo de Pletcher con Castellano, es indescartable. 7. Thornbury Lo hizo mejor en velocidad y vuelve con la dupla de confianza.

Sexta Carrera. 4 Raise Cain. Corrió el Kentucky Derby en 2023, ya es ganador con Sáez en este hipódromo y en el mismo recorrido. 2 Wico. El irlandés ganó muy bien en Keeneland el año pasado y ahora llamaron a Irad. Línea Doble.

Séptima Carrera. 9. Buchu. Ya es ganadora de grado en Keeneland con el mismo jockey. 10. Pounce. Se entiende con Castellano, puede extender la racha de victorias. 5 Kayriu. Ganadora de grado en Curragh, Irlanda, buenos ejercicios y la monta del campeón boricua.

Octava Carrera. 8 Vahva. Bien situada en la salida, posee demoledor remate en el recorrido. Correrá como nuestro Best Bet para este sábado 6 de abril en Keeneland.

Novena Carrera. 3. Mischief Magic. Gran ejemplar del Godolphin que entrena el conocido Charles Appleby, no será fácil superarlo. 2. Sosua Summer. Lo hizo en gran forma con Sáez, puede sorprender 10. Our Shot. Posee actuaciones que acreditarían su victoria, debe estar decidiendo.

Décima Carrera. 6 Just A Touch. Es un gran caballo, veloz y consistente, veremos si tiene la calidad que le asignamos ante este grupo selecto de potros. 10 Sierra Leone. Es el lógico, sus actuaciones han avalado los $2.300.000 que costó su adquisición. 4 Dornoch. Es guapo en la delantera y puede crecerse, mejor no subestimarlo.

Undécima Carrera. 6. Accredit. Se entiende muy bien con Luan Machado. 5. Master Piece. Tiene figuraciones clásicas con Irad Ortiz Jr. que lo repite. 1 Camp Hope. Ya reapareció, es ganador selectivco, ojo. 3 Running Be. Viene de buena actuación y parece recuperado, tiene como sorprender.

En resumen, esta es la combinación recomendada para este sábado 6 de abril en el Pick Six de Keeneland:

5a) 2-7-9

6a) 2-4

7a) 5-9-10

8a) 8

9a) 2-3-1|0

10a) 4-6-10

Nota: La undécima carrera no vale para el juego del Pick Six ni para el de Pick Five.