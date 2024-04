Así quedaron los resultados de las carreras Gulfstream Park 05-04-2024

Este viernes se realiza en el principal circuito hípico de Florida, el Hipódromo Gulfstream Park, el segundo día de carreras en vivo del Royal Palm Meet, encuentro que se extenderá hasta el 1 de septiembre del presente año. En la jornada se disputaron seis carreras sobre pista sintética o tapeta, una sobre superficie de grama y una sobre la pista principal de arena. La reunión inició con la primera victoria de 2024 para el jockey venezolano Cipriano Gil a bordo del ejemplar Adios Cole (Adios Charlie), criado en Florida por su propietario Jeffrey Cole y entrenado por Herman Wilensky.

El jockey más destacado en la jornada fue el panameño Miguel Ángel Vásquez, quien se impuso en la segunda carrera con la gran favorita Starship Nebula (Awesome of Course), luego en "Back to Back" gana la tercera carrera con Slide Show (Neolithic), pupila del trainer venezolano José Garóffalo que vence en el debut y completa Vásquez el "Hat Trick" ganando la sexta carrera con el ejemplar Above Par (Street Sense), yegua preparada por la entrenadora Julie Stormfelt.

Precísamente Stormfelt fue la profesional del entrenamiento más destacada del viernes al duplicar victorias, pues ganó la quinta carrera con K C Chief , montado por el venezolano Edgar Pérez y luego triunfa en la sexta su pensionista Above Par. Stormfelt que fue por años asistente de la cuadra de Marc Casse, destaca en Gulfstream Park y acumula a la fecha 11 victorias en lo que va del año 2024.

Por los jockeys venezolanos ganaron Cipriano Gil, Edgar Pérez y Emisael Jaramillo, el mexicano Paco López logró duplicar en la reunión al ganar la cuarta y séptima carreras. El Pick Six en la jornada devolvió el provechoso dividendo de $2.331,76 por cada boleto con seis aciertos con factor multiplicador de $0.20

PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1.03.3 Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Adios Cole Cipriano Gil 7.40 3.60 2.80 2 1 Parakeet P.López 2.80 2.10 3 6 Always Dialed J.Morelos 3.60 4 7 Whitby L.Panici

Entrenador: Herman Wilensky.

SEGUNDA CARRERA - 1.000 MTS - TPO 57.2 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Starship Nebula Miguel Ángel Vásquez 2.80 2.10 2.10 2 7 Explosive Exchange E.Murray 4.60 2.80 3 6 It´s Nora Now R.Martínez 3.60 4 1 Cajun Fantasy S.León

Entrenador: Steve Dwoskin.

TERCERA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1.40.3 Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Slide Show Miguel Ángel Vásquez 12.60 8.40 6.40 2 1 Kid Cairo P.Husbands 10.60 6.00 3 2 Annointed L.Reyes 3.40 4 4 Tour the City P.López

Entrenador: José Garóffalo.

CUARTA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1.43.2 Tapeta.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 3 Dont Get Pickled Paco López 4.40 2.80 2.20 2 7 Big Band Luzziann E.Zayas 3.00 2.40 3 4 Goodbetterbest L.Reyes 3.80 4 1 She Fled the Scene E.Jaramillo

Entrenador: Patrick Biancone.

QUINTA CARRERA - 1.664 MTS - TPO 1.40.4 Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 K C Chief Édgar Pérez 6.60 3.40 2.80 2 5 Honesto P.López 3.00 2.60 3 3 Artemus Bridge J.M.Rios 3.80 4 2 Backwoods Boogie E.González

Entrenador: Julie Stormfelt.

SEXTA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 1.04.3 Tapeta

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Above Par Miguel Ángel Vásquez 7.60 5.60 3.20 2 1 Barbara A.Morales 20.80 5.00 3 2 Sassy Melissa P.López 2.40 4 4 Drinks on Me E.González

Entrenador: Julie Stormfelt.

SÉPTIMA CARRERA - 1.700 MTS - TPO 1.40.2 Grama.

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Private Thoughts Paco López 3.80 2.60 2.20 2 4 El Matador J.Bravo 5.00 3.40 3 1 Money in Motion E.González 4.00 4 3 Team Captain E.Jaramillo

Entrenador: Ronald Spatz.

OCTAVA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1.11.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Top Maverick Emisael Jaramillo 7.60 4.20 2.10 2 7 Breeze the Bayou M.A.Vasquez 13.40 3.40 3 6 Golden Sombrero J.Bravo 2.10 4 1 Cajun´s Choice L.Reyes

Entrenador: Michael Lerman.