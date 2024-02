Aquí el Best Bet y los Tips para jugar el Pick Six Gulfstream Park 15-02-2024

Sigue avanzando a todo vapor el Championship Meet en el majestuoso Hipódromo de Gulfstream Park, en Florida y este jueves 15 de febrero se ofrece a los aficionados hípicos una interesante reunión con nueve competencias.

Se presentan en esta interesante cartilla de Gulfstream Park para este jueves, cuatro pruebas sobre pista sintética o tapeta, tres sobre la pista principal de arena y dos sobre superficie de grama. Cinco de las competencias programadas son a cuatro codos, sobre distancias superiores a los 1.500 metros. Hay cinco Claimings (carreras de reclamo), un Starter Optional Claiming, un Starter Allowance y un Maiden Claiming, con la prueba mejor rentada de la jornada a la altura de la quinta carrera, un Maiden Special Weight de $89.000 sobre grama en distancia de 1.500 metros, para ejemplares de 4 y más años.

En la jornada se programó el multitudinario juego del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, cuyo mínimo factor multiplicador es de $0,20 por cada combinación. La reunión hípica da inicio a las 12:10 pm (Hora Este USA), corespondiente a la 1:10 pm (Hora Venezuela) y el Rainbow Six inicia en la cuarta carrera a la 1:39 pm (Hora Este USA) equivalente a las 2:39 pm (Hora de Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis válidas del Pick Six y que a la vez sirven para efectuar sus combinaciones en el Late Pick Five, Late Pick Four, Pick Three y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias del jueves 15 de febrero de 2024.

Cuarta Carrera. 4 Bringer of Rain. Ha arribado cerca en sus dos actuaciones en Gulfstream Park y ahora lo bajan de grupo y le montan a Javier Castellano .2 Spettro. Es veloz y consistente y Luis Sáez es un gran administrador de energía equina. 7 Surrogate. Se adecua al gusto del campeón Irad Ortiz Jr., por su poderoso remate.

Quinta Carrera. 2 Malibu Springs. Tiene tres segundos puestos ante grupos similares, está de turno. 5 Storm Ready. Del Repole, monta Irad, entrena Pletcher y ha trabajado primores. 3 Swordofhonor. Otro de Pletcher, hijo del francés Siyouni y nieto del gran Galileo, palabras mayores sobre el pasto. 9 Fly Right. Tiene también tres placés ante grupos similares y el conductor puede diseñar una sprintada maestra.

Sexta Carrera. 3 For Some Reason. Se ha ganado a varios de los oponentes que le salen al paso, quedó listo en su anterior y repite Irad Ortiz Jr., correrá como nuestro Best Bet para este jueves en Gulfstream Park.

Séptima Carrera. 4 Goodbetterbest. Batallador ejemplar y con Leonel Reyes sobre la tapeta, surge con grandes posibilidades de cristalizar un triunfo. 7 Dubstep Irad Ortiz escogió a este para repetir, mejor no subestimarlo. 1 Stuck In Malibu. De turno en el grupo y repite el Junior de Venezuela.

Octava Carrera. 6 Thethrillofvictory. Ejemplar que está ganando en serie, cambia a la grama y puede seguir la racha 4 Stride.Cada vez mejor y viene de superar a varios de sus oponentes en esta contienda.

Novena Carrera. 7 Uncle B. Baja de agrupación y le colocan el implemento Irad, cuidado. 6 Doc Amster. Si lo corren en velocidad como era su costumbre antigua, puede venirse en ganancia hasta la meta. 1 Pico D´Oro. Luis Sáez lo correrá cerca y luce con mucha opción al triunfo.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el jueves 15 de febrero en Gulfstream Park:

4a) 2-4-7

5a) 2-3-5-9

6a) 3

7a) 1-4-7

8a) 4-6

9a) 1-6-7