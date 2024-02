Aquí el Best Best y los Tips Santa Anita Park 16-02-2024

En pleno apogeo el Classic Meet de Santa Anita Park y el circuito de Arcadia ofrece a los aficionados hípicos este viernes un programa de nueve competencias, cuatro de ellas a escenificarse sobre la pista principal de arena y cinco sobre superficie de grama.

En la jornada de Santa Anita Park para el viernes, se contemplan cuatro carreras de reclamo, un Maiden Special Weight, un Maiden Optional Claiming y las tres carreras con mayor premiación son la segunda, la séptima y la novena, correspondientes a Allowance Optional Claiming de $67.000 cada una.

Dentro de la reunión hípica se ha previsto el popular juego de Pick Six, el cual dará inicio a la altura de la cuarta carrera. El programa de este viernes 16 de febrero está pautado para iniciar a las 12:40 pm. (Hora Pacífico USA), equivalente a las 4:40 pm.(Hora Venezuela) Y la cuarta competencia que es la carrera de abrir el Pick Six se disputará a las 2:00 pm (Hora Pacífico USA), equivalente a las 6:00 pm (Hora de Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis válidas del Pick Six y que a la vez sirven para efectuar sus combinaciones en el Late Pick Five, Late Pick Four, Pick Three y Daily Doubles contenidos dentro de esas seis competencias del viernes 16 de febrero de 2024 en el Hipódromo de Santa Anita Park.

Cuarta Carrera 6 Criticism. Vuelve al tiro corto, bien colocada en la salida y con Frankie Dettori como jinete.. 5 Pace Lane Debuta esta tordilla hija de The Factor y su pedigree indica velocidad.. 7 Queen Girvin Criada en Florida, no ha deslucido en privado, puede sorprender con el "Ciclón" Santiago González.

Quinta Carrera. 5 Golden Prayer. Es muy veloz y el jockey sabrá administrar sus energías. 7 Inner Beauty. La irlandesa posee buenas actuaciones ante grupos superiores. 1 Topolina. Más de 300 días sin correr pero sus trabajos y la efectiva yunta le otorgan oportunidad.

Sexta Carrera. 5 One Smokin Moon. Luce muy bajada de agrupación, es la yegua a ganarse. 8 Yo Yo Mama Está anunciando un triunfo a corto plazo. 7 Gungagungagalunga Reaparece en buena forma y esperan que decida la prueba.

Séptima Carrera. 11 Maltese Falcon. Este irlandés se ha medido a grupos muy superiores y la monta de Dettori obliga a considerarlo. 5 Aligato. Siempre está en el dinero y esta no será la excepción.

Octava Carrera. 4 Midnight Fury. Es veloz y consistente y la monta el jockey con el que ganó en Delmar en noviembre. Correrá como nuestro Best Bet para el viernes en Santa Anita Park.

Novena Carrera. 5 The Shushala. Mostró mucha calidad en el debut, de cuadra efectiva y con monta de lujo. 6 Safa Remata muy bien en la distancia, viene de fácil victoria y el jockey la conoce a la perfección. 7.Quick Kate Vuelve al recorrido corto, no se baja el mexicano Juan Hernández y trabajó en forma llamativa.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el viernes 16 de febrero de 2024 en Santa Anita Park:

4a) 5-6-7

5a) 1-5-7

6a) 5-7-8

7a) 5-11

8a) 4

9a) 5-6-7