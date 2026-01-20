Antonio Sano también será parte de la jornada de la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador venezolano Antonio Sano, líder en victorias de por vida en Estados Unidos, participará con en dos Stakes del sábado en la programación donde se disputará la Pegasus World Cup, en su décima edición.

Pegasus World Cup: Antonio Sano, presentados del sábado.

Uno de los dos ejemplares del entrenador venezolano que estará en la pista es el cincoañoero Catalytic, el cual esta en agenda para competir en una de dos pruebas que aparece, la primera es el Fred W. Hooper Stakes GIII, donde tiene más posibilidades de correr con la monta del jockey David Egan.

Y el segundo ejemplar que le participará el sábado a Antonio Sano, será Il Siciliano en el William L. McKnight GIII de $225.000, en una prueba de grama, donde será montado por el astro zuliano Javier José Castellano.

Sano viene de conseguir 43 triunfos en el 2025 y se acercó a los dos millones de dólares en ganancias, en una temporada que alcanzó los 1.000 triunfos en el turf norteamericano, y en este 2026, ya colecciona tres lauros hasta los momentos.

El trainer venezolano acumula hasta los momentos, 1.044 lauros en su carrera en Estados Unidos, no gana un Stakes desde la temporada 2024, donde se quedó con tres pruebas selectivas a su cuenta.