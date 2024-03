¡Histórica designación! Esta mujer será el árbitro central del Pachuca - Queretaro

En el marco de la celebración del Día de la Mujer, la Liga MX ha decidido hacer historia y es que una colegiada será la encargada de impartir justicia en el encuentro entre Pachuca y Querétaro por la décima primera jornada del Torneo Clausura 2024, en un encuentro que se realizará en el Estadio Hidalgo, casa del conjunto Tuzo.

Se trata de Katia Itzel García Mendoza, quien pitará por primera vez un partido de Liga MX. La histórica designación fue realizada por la Comisión de Árbitros (Federación Mexicana de Futbol), convirtiéndose así en apenas la segunda mujer en arbitrar un encuentro de fútbol mexicano, después de Virginia Tovar, que por 2004 estuviera de central en un Irapuato vs América.

Katia Itzel García estará acompañada por Alberto Morín Méndez (asistente 1), Erick Durón Martínez (asistente dos) e Ismael Rosario López Peñuelas como el cuarto hombre de negro, con el VAR en manos de Erick Yair Miranda Galindo y Edgar Magdaleno Castrejon.

La silbante tricolor, así, sumará otro hito en su carrera, ya que en julio de 2022, en un Atlético La Paz vs Celaya de Liga de Expansión, quebró 18 años sin una mujer pitando un choque de varones.

Además, fue la única mexicana como árbitra central en el pasado Mundial Femenil, acompañada de Karen Díaz, Enedina Caudillo y Sandra Ramírez.

Katia Itzel García Mendoza (1 de septiembre de 1992) nació en la Ciudad de México y tiene funciones de árbitra central y VAR, licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Apareció en la escena arbitral en el sector amateur en el 2015, dando el salto al profesionalismo un año después, teniendo su debut en el circuito de la Liga TDP (2016), con recorrido en Liga Premier, torneos de fuerzas básicas (Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20), Liga MX Femenil y Liga de Expansión.

Su palmarés cuenta con tres finales de la Liga MX: Clausura 2022 Liga MX Sub 20; Campeón de Campeones 2021-2022 y Final del Apertura 2022, de Liga MX Femenil.

Su currículum se amplía con las credenciales del She Believes Cup, eliminatorias de Concacaf Sub 17, Sub 20 y el Campeonato W, sin olvidar su más reciente aparición en la Copa Oro W, teniendo la Final del Mundial Femenina Sub 17 en la India.

Es, además, Gafete FIFA como árbitra central desde el 2019 y en 2023 recibió el distintivo internacional como árbitra VAR.