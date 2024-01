¡Dardo al mexicano! Así se burló David Faitelson del Chicharito Hernández en su regreso a las Chivas (+Tuit)

Luego de varias semanas de rumores y especulaciones sobre el futuro de Javier “Chicharito” Hernández, este miércoles 24 de enero se anunció de manera oficial el regreso del delantero mexicano a la Chivas de Guadalajara, el club que vio nacer al máximo goleador de la historia de la selección absoluta de México.

Luego de 14 años alejado de la máxima división del fútbol mexicano, en los que fue parte de grandes clubes como el Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen y West Ham, el artillero azteca regresa a la Liga MX para culminar así una superlativa carrera en la que anotó más de 200 goles y repartió más de 50 asistencias en todas las competiciones.

Sin embargo, el nuevo refuerzo estelar Amaury Vergara para el Clausura 2024 no podrá tener un efecto inmediato dentro de los terrenos de juego, puesto que el Chicharito acarrea consigo una rotura de ligamentos cruzado desde la mitad de temporada pasada de la Major League Soccer, la cual lo alejó de los campos desde entonces.

Gran recibimiento desde todas las partes del mundo

Varias personalidades del deporte rey reaccionaron al regreso del mexicano al club de su infancia. Uno de ellos fue Sir Alex Ferguson, el ex estratega británico que dirigió a Javier Hernández en sus primeros pasos por el fútbol europeo en el Manchester United. “Primero que todo, quería felicitarte por tu regreso a tu antiguo club en México, en el que todo comenzó para ti. Club en el que te encontré, te fiché y fuiste un fantástico jugador para nosotros (Manchester United)”, comentó el legendario entrenador británico.

No obstante, no todo fue buenos comentarios para el artillero mexicano. El ex analista de Azteca Deportes y ESPN, David Faitelson, bromeó sobre la llegada del Chicharito a las Chivas de Guadalajara sobre la lesión que trae consigo el mexicano. Regresó "Chicharito" a Chivas... Ahora, falta, que también vuelva su "rodilla", publicó el analista en sus redes sociales.

Faitelson también alabó la llegada de Javier Hernández al fútbol mexicano, la cual considera que todas las partes salen ganando luego de este movimiento. “Bueno para “Chicharito”, bueno para Chivas, bueno para la Liga MX, bueno por donde se le vea. El cierre de una memorable trayectoria del futbolista mexicano”, destacó en su cuenta de “X”.