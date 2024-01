Liga MX: ¿Por qué eligió al Club León? Esto dijo Andrés Guardado en su presentación (+Video)

El pasado martes 23 de enero fue un día muy especial para Andrés Guardado. “El Principito” arribó a tierras mexicanas a tempranas horas del día, mientras que en la noche fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Club León en un Estadio León que estaba lleno de aficionados esperando por la llegada del jugador tapatío.

El centrocampista mexicano llega a México dos días después de haber recibido una despedida en el Estadio Benito Villamarín, casa del Real Betis Balompié, en el que todos los aficionados que asistieron al encuentro ante el FC Barcelona, corearon el nombre de Guardado, y le agradeció al tapatío por sus siete temporadas de servicio en el combinado de la ciudad de Sevilla.

Asimismo, el cinco veces mundialista con la selección mexicana entró al recinto de combinado de la ciudad de León acompañado de un niño vestido del Principito, el apodo de José Andrés. Luego de 15 años en el fútbol europeo de clubes, en clubes como Deportivo La Coruña, PSV, Betis, entre otros, el mexicano regresa a la Liga MX para culminar su carrera.

Declaraciones de Guardado en el Estadio León

"Buenas noches León, quería estar con ustedes, con una gran afición, sé que nos espera un futuro ilusionante, me voy a dejar todo por este verde, espero que se identifiquen conmigo, sé lo que significa este escudo, esta camiseta, quiero que se sientan identificados con lo que hago en la cancha, espero que sea un gran año para León y para mí", fueron las primeras palabras de Guardado como futbolista de la fiera.

De igual manera, en el acto de presentación se encontraba presente el presidente del Club León, Jesús Martínez, quien le entregó en sus manos la camiseta esmeralda con el número 17. “Tenemos la mejor afición de México, poco a poco te vas a enamorar, agradecido contigo y tu familia por aceptar este club, es un orgullo recibirte en tu nueva casa”, explicó el directivo.

Asimismo, el ex Betis reveló el motivo por el firmó con León y no Atlas, el club que lo vio nacer como futbolista profesional. “Hace año y medio León me buscó, un momento que era difícil para mí, que quizá me podía quedar sin Mundial, cuando volvió a tocar la puerta no lo dudé, sabía que tenía una deuda, y para que los que no saben mi papá jugó en León, quiero seguir el ciclo familiar”, reveló Guardado.

De acuerdo con información de la fiera, el estadio León recibió más de 15 mil personas para ser testigos de la presentación de Andrés Guardado con el club esmeralda, misma cantidad de aficionados a los que Guardado les hizo un llamado para que hicieran un llenazo el próximo 27 de enero ante el Santos Laguna, encuentro en el que el cinco veces mundialista podría hacer su debut.