Presidente de UEFA revela la razón por la que dejará su cargo en 2027

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, declaró al diario esloveno Delo que su inesperado anuncio de dejar el puesto en 2027, tras expirar su actual mandato, se debe al cansancio y a su postura de que no es bueno "aferrarse" a un cargo toda la vida.

"Hace unos meses me di cuenta de que los lunes, cuando vuelvo a Suiza (sede de la UEFA), a veces se me encoge el estómago y me sentía cansado. Me dije: 'piensa cómo seguir'", explicó el esloveno, quien ejerce su tercer mandato al que fue elegido por primera vez en 2016 y reelegido en 2019 y 2023.

"Estoy cansado de luchar contra la pandemia de la covid, dos guerras, proyectos sin sentido como la Superliga y varias autoridades morales que te tiran troncos bajo los pies", dijo.

Con esto último se refirió, aunque sin mencionar el nombre, al croata Zvonimir Boban, que dimitió de su cargo en la UEFA en enero por sus discrepancias con Ceferin y tras asegurar que el esloveno quería modificar los estatutos del organismo para poder aspirar a la reelección.

Ceferin dijo sentirse "orgulloso de ser el capitán de un barco que navegará en los próximos tres años", pero que es necesario mostrar que hay que irse.

"Tanto en el deporte como en la política, la gente se aferra a las sillas porque o no los expulsan de la organización o no mueren. Eso no es bueno", consideró.

Abogado de profesión y copropietario de un bufete en Eslovenia, Ceferin no reveló sus planes para después de 2027 ni si eventualmente se lanzaría a la política.