El presidente de la UEFA ataca fuertemente a la Superliga: “Está cavando una tumba... son depredadores” (+Declaraciones)

Este jueves 8 de febrero, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se encontraba en el Congreso de la UEFA en París para presentar un discurso sobre las próximas elecciones del organismo que rige sobre todas las competiciones y clubes del viejo continente, sermón que se vio totalmente protagonizado por sus palabras hacia la Superliga y sus directivos.

El pasado miércoles, el novedoso proyecto deportivo presidido por Florentino Pérez, hizo publico su disgusto con el organismo europeo y se estaban preparando para emprender una demanda. Según indica el periodista español Joaquín Maroto, la Superliga presentará una demanda por 3.500 millones de euros a la UEFA por daños y perjuicios, ya que entiende que el retraso en el inicio del nuevo formato por las restricciones y amenazas de la organización que preside Ceferin le causó fuertes daños económicos.

Por esta razón, el mandatario de la UEFA se acordó de la competición y sus directivos en el Congreso. “Ahora mismo algunas personas intentan pisotear 70 años de historia. Intentan cambiar este modelo europeo de fútbol, a pesar de su éxito. Dicen ser los salvadores del fútbol, cuando en realidad lo intentan cavar su tumba. Se hacen las víctimas cuando en realidad no son más que depredadores. Confunden monopolio con unidad”, comentó el mandamás esloveno.

UEFA Vs Superliga

Ceferin aprovechó para hablar, de manera indirecta, sobre Florentino Pérez y Joan Laporta, dos de los directivos más comprometidos con el proyecto. "Hoy en día, unos pocos individuos están tratando de dividirnos en nombre del libre mercado, impulsados por un deseo insaciable de generar ganancias cada vez mayores para unos pocos privilegiados. Sé que algunos aficionados son críticos con nosotros, con la FIFA, lo cual es normal".

De igual manera, el esloveno advirtió del peligro que se avecina al fútbol europeo con dicha propuesta. “Es la manzana envenenada de Blancanieves...Como los aficionados al fútbol no son tontos, nada cambiará. Saben que una idea que parece buena sólo en la superficie es en realidad una mala idea. Porque amigos míos, no se pueden comprar sueños. No se puede comprar mérito deportivo. No se pueden comprar los valores que hacen del fútbol un juego fuerte y glorioso.No se pueden comprar 70 años de historia. No puedes", finalizó el presidente de la UEFA.