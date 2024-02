Liga MX: ¿El más grande de México? Esto dijo el nuevo fichaje del América (+Video)

El Club América anunció recientemente un gran fichaje para este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, fue la llegada del jugador neerlandés Javairô Dilrosun, quien ya se unió al equipo y causó revuelo en sus primeras declaraciones al decir que de momento dudó en llegar a suelo azteca.

“No (conocía) mucho, conocía por supuesto el logo, porque es un logo famoso pero no sabía mucho del club. Al principio estaba un poco dudoso porque yo soy europeo e ir a México a Norteamérica era muy lejos de donde yo soy. Pero cuando hable con algunos compañeros de equipo, con algunos amigos que han jugado en América o jugado en México para este club, me dijeron que es el equipo más grande de México y que cuando tuviera la oportunidad de venir tenía que hacerlo”, afirmó el neerlandés en entrevista para el Club América.

Asimismo, Javairô Dilrosun, mencionó que es un sentimiento muy lindo llegar al equipo más ganador de México y señaló que siente presión tras el gran apoyo que ha recibido por parte de los aficionados.

“Al llegar fue un sentimiento realmente bueno, muchos fans también en Instagram me mensajearon y eso me dio un sentimiento positivo sobre el club. Así que fue un sentimiento muy lindo y no puedo esperar a verlos en el estadio".

“Por supuesto que sientes presión cuando la gente te sigue, te envían mensajes de texto diciéndote que es el club más ganador y que tienes que adaptarte para seguir ganando. Pero para mí es positivo que la gente crea tanto en mí y que haya que mostrarlo en la cancha ahora”.