Jenni Hermoso habla sin tapujos de su orientación sexual y la selección de España (+Declaraciones)

Luego de lograr el Mundial de Fútbol femenino, la vida de la española Jenni Hermoso cambió totalmente y ella lo sabe, ahora cuando se han calmado un poco las aguas, la jugadora concedió una entrevista exclusiva a Jesús Calleja para su programa de televisión Planeta Calleja, en el que durante un viaje a Islandia contó muchas cosas personales de su vida.

"Yo digo que tengo en mi espalda una coraza de acero que ha aguantado mucho. Estoy fuerte, me siento una chica muy fuerte ahora mismo. Creo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha tocado vivir, me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta", ha apuntado la futbolista de 33 años, que ha insistido en que lo ocurrido después de la final del Mundial de Futbol femenino le ha hecho más fuerte.

"Ha sido una de las peores cosas que me han pasado en mi vida, si no la peor. Y ha sido muy difícil gestionarlo", ha admitido la jugadora del Tigres de la UANL Femenil.

Jenni relató el momento más complicado de su vida después del caso Rubiales, con su madre como protagonista: "Llega un día en el que tengo que irme a México, no me voy al final porque me dan lire hasta el fin de semana y entonces, a mi madre le da un ictus. Encima yo estaba en casa y fui la que la encontré en el suelo. Por suerte no ha tenido secuelas".

"Nosotras no teníamos referentes femeninos, no veíamos futbol femenino, no me imaginaba jugar en estadios porque nunca lo veíamos. Yo recuerdo jugar siempre con niños. La anécdota que siempre cuento es que tengo el tabique de la nariz un poco desviado porque de pequeña, jugando un partido, en un balón aéreo, un niño en vez de rematar el balón remató mi nariz", ha continuado la ex futbolista de Atlético, Rayo y Barcelona, entre otros clubes.