El Inter de Milán quiere firmar a este delantero para la próxima temporada (+Detalles)

El Inter de Milán está teniendo una increíble temporada tanto en el campeonato liguero como en la UEFA Champions League, estando primeros en la tabla de clasificaciones de la Serie A con un total de 51 puntos y en octavos de final de la Liga de Campeones, instancia en la que deberán enfrentarse contra el Atlético de Madrid.

Sin embargo, los directivos no están muy conformes con la plantilla actual, a pesar del buen rendimiento que han mostrado en lo que va de campaña, insistiendo que faltan algunos activos en el ataque "negriazul".

Por ello, en este mercado invernal quieren reforzar dicha posición, para apoyar a Lautaro Martínez y Marcus Thuram, teniendo como principales candidatos para llegar a la escuadra italiana a Mehdi Taremi y Tajon Buchanan, jugador que pasó a ser prioridad para enero, debido a que varios combinados importantes como el Manchester City han mostrado interés en el canadiense.

Mientras que, el goleador iraní es una de las máximas figuras del Porto y ante esto, los responsables del club portugués han cerrado la opción de vender al futbolista de 31 años en este periodo de transferencias. No obstante, Taremi no quiere renovar con los "Dragones", por lo que, de no llegar a un acuerdo saldrá gratis en junio de 2024, situación que aprovecharía el subcampeón de la Champions 2023 para incorporarlo el curso que viene.

Por otro lado, el experimentado ariete acumula seis goles y cuatro asistencias en veinticuatro partidos disputados con el Porto en la presente temporada, números que intentará mejorar en los próximos compromisos.