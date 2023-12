Esto dijo Hirving "El Chuky" Lozano de su primera etapa con Gattuso en Nápoles

El delantero mexicano del PSV Eindhoven, Hirving “El Chuky” Lozano, estuvo presente en el podcast del mítico jugador del Real Madrid, Hugo Sánchez, donde hablo de algunas de sus vivencias en el fútbol europeo.

En la conversación, el atacante tapatío precisó que una de sus peores etapas como futbolista fue durante la primera etapa de Gennaro Gattuso al frente del Nápoles.

Lozano señaló que al principio del campeonato el técnico del club era el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sin embargo, debido a los altibajos del conjunto napolitano fue despedido y sustituido por Gattuso.

"Él no me conocía, no sabía ni dónde jugaba, pero no me preguntó jamás nada. Tú sabes cuando eres futbolista que hay momentos que dices: '¡Wow! Aquí no van bien las cosas'. Cuando él llega va cambiando jugadores y a mí jamás me cambió", expresó.

El italiano, ahora en el Olympique de Marsella, tiene fama de hombre duro, de entrenador severo. Incluso como jugador.

En este sentido, Lozano reconoció que la pasó muy mal en todo ese tiempo. "Siempre estuve en la banca y ahí fue cuando dije: 'Aquí hay algo'. Entonces, ese año fue terrible, lloraba con mi esposa de desesperación. Tú te das cuenta que eres mejor que muchos de ahí y te preguntas '¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me dejan?'", afirmó.

Asimismo, el jugador mexicano precisó que la relación entre ambos cambió mucho para la segunda campaña, donde comenzó a ver más minutos y a aportar muchos goles.

"Me costó mucho trabajo en diálogos: Empezó a hablarme más. Entonces, ya se acercaba más y al segundo año me hablaba su cuerpo técnico", dijo.