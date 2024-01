Equipos de la Liga MX estarían haciendo un "pacto de caballeros" contra Alexis Vega (+Video)

El torneo de clausura de la Liga MX está muy cerca de iniciar y el culebrón de Alexis Vega y el Chivas aún sigue intacto. Luego de que se cayera el cambio del futbolista de 26 años hacia el Cruz Azul por inconformidades del equipo en cuanto a salario y una cláusula de disciplina, el jugador decidió permanecer en Guadalajara hasta vencer su contrato con el club, al cual le resta un aproximado de seis meses.

Vista la actitud del delantero, quien ha estado separado del grupo en los últimos días, Jesús Hernández y Alex Ramírez, en el podcast "La Chorcha", afirmaron que Alexis Vega continuaría congelado y dejaron claro que el cuerpo técnico no lo tomaría en cuenta para el torneo Clausura 2024. De igual manera, discutieron sobre un posible complot de la liga para apoyar al "Rebaño Sagrado".

"Cuando Cruz Azul vio que se puso ciertos moños y Toluca que lo descartó por su alto sueldo, hubo una oleada de algunos equipos de Liga MX, que por su comportamiento dicen: 'Qué bueno que no se lo llevaron', así que hubo dos clubes que le dijeron bajita la mano a Chivas que los apoyan y que por ellos no contratarán a Alexis Vega, no es un 'Pacto de Caballero'", declararon antes de explicar cómo funcionaría esta nueva modalidad del antiguo "Pacto de Caballeros" que se llevaba a cabo hace algunos años en la Liga MX.

"Lo que sí se realizará es que los equipos se van a cerrar y decir: 'Jugadores que actúen de cierta manera para sacar beneficio propio, y que le paguen mal al club no dejándoles un solo centavo, no es que no los contraten, sino que voltearán a ver a otro lado y no irán por ellos", explicaron.

De acuerdo a lo que enfatizaron durante el programa, América, Xolos, Querétaro, Atlas y Santos son los que apoyarían esta moción por los momentos. Aun así, adelantaron que ya había más de seis en la causa.

Es un hecho que el Chivas necesita dinero y prescindir del contrato de Vega sería un alivio para la franquicia; de hecho, permitiría llevar a cabo una nueva contratación ante de iniciar la competición.

"Alexis Vega mató la economía a Chivas, porque el dinero que se ahorrarían lo destinarían por el fichaje de Fidel Ambriz. ¿Por qué no llega él? Por el sueldo de Alexis. León quiere dos millones de dólares instantáneos por Fidel, y lo demás se negocia. Es un problemón que se heredó de Ricardo Peláez"; subrayaron.