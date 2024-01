Estas son las sorprendentes declaraciones de Samuel Eto'o sobre la Copa del Mundo (+Detalles)

El histórico ex jugador del Barcelona y de la Selección de Camerún, Samuel Eto'o, fue uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol, consiguiendo un total de 427 goles en 887 partidos disputados en todas las competiciones.

Actualmente es el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, puesto en el que esta desde el año 2021, cuando sustituyó al dirigiente de 62 años, Seidou Mbombo Njoya. Cabe destacar, que la leyenda del conjunto catalán desde su retiro ha dejado algunas declaraciones bastante curiosas sobre el nivel de los países africanos, llegando a asegurar que los equipos de dicho continente "están listos para ganar la Copa del Mundo".

Ahora bien, en uno de sus recientes anuncios, el ex futbolista de 42 años, expresó su pensamiento sobre el Mundial y si los combinados de África son mejores que los europeos, "Ganar un Mundial es una de las cosas más fáciles de hacer. No hay motivos por los que un equipo africano no pueda lograrlo. Tienen mucho talento, incluso algo más que los europeos".

Estas palabras, dejan sorprendidos a más de un aficionado, puesto que, nunca en la historia un conjunto africano ha ganado el máximo torneo a nivel de selecciones, donde Marruecos fue la escuadra que más cerca estuvo de alcanzar la gloria, llegando a las semifinales de la cita mundialista de 2022 y siendo eliminada por Francia tras perder por dos goles a cero.

Por otro lado, en toda la carrera deportiva de Eto'o consiguió ganar 19 títulos (cuatro UEFA Champions League, dos Copa de África, un Mundial de Clubes, tres Ligas Españolas, una Serie A, dos Copa de Italia, dos Copa del Rey, dos Supercopa de España, una Supercopa de Italia y una Copa Intercontinental) y una Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.