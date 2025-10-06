¡El Barcelona sale de la lista! Estos son los equipos u en las cinco grandes ligas de Europa

Suscríbete a nuestros canales

Tras una jornada intensa en las cinco grandes ligas europeas, el club de equipos invictos se ha reducido. Ahora, solo tres clubes del continente se mantienen sin conocer la derrota en lo que va de la temporada: Juventus, Bayern Múnich y Borussia Dortmund.

El fin de semana fue testigo de caídas importantes que sacudieron la tabla de posiciones, específicamente en LaLiga. Barcelona, Elche, Crystal Palace y Cremonese perdieron su récord de invicto en esta fecha.

El desplome del Barcelona

El FC Barcelona protagonizó el desenlace más sonado al caer de manera dramática ante el Sevilla con una goleada 4-1. El equipo culé deslució notablemente y, a pesar de generar ocasiones claras, no logró concretar. El momento más frustrante para los blaugranas fue el penal fallado por Robert Lewandowski, lo que pudo haber significado el empate 2-2 en su momento.

Por su parte, el Sevilla demostró una gran nivel, aprovechando cada espacio dejado por el Barça para sellar una goleada.

Reconocimiento al Elche

El Elche cayó ante el Alavés con un marcador de 3-1. A pesar de la derrota, el equipo llego a instancias significativa de manera invicta, hasta la jornada 7, tras su reciente ascenso a LaLiga.

Finalmente, el Crystal Palace también se despidió de su invicto tras caer 2-1 frente al Everton en un disputado encuentro de la Premier League.

Con estas caídas, los ojos de Europa se centran ahora en la Juventus en la Serie A, el Bayern Múnich en la Bundesliga y el Borussia Dortmund también en Alemania. Estos tres equipos tienen ahora la presión de defender su estatus perfecto y continuar su racha de victorias para confirmar su dominio en sus respectivas ligas.