Di María recibe una brutal amenaza que lo aleja del fútbol argentino

Uno de los jugadores con más cartel del fútbol internacional que podría cambiar de aires tras el final de temporada es Ángel Di María. El atacante argentino que jugó con el uniforme del Benfica en la campaña 2023-2024, parece decidido a decirle adiós al balompié europeo, aunque sus opciones de regresar a Rosario son cada día remotas, esto a causa de un importante amenaza.

En recientes días mucho se ha dicho que Di María podría sumarse al Inter de Miami de Lionel Messi, aunque el sudamericano siempre ha mostrado su intención de terminar su carrera en Rosario Central, club del que salió hace más de 15 años. La situación no es fácil para "El Fideo" y su familia, ya que hay un sector de fanáticos en Rosario que rechazan el regreso del jugador e incluso le recomiendan que no se acerque por su ciudad, ya que podría atentar contra él o sus seres queridos.

Más amenazas a Di María

Esta no es la primera vez que el campeón de la Champions recibe amenazas de este tipo. Desde que Di María asomó la posibilidad de regresar a su tierra, ya algunos grupos irregulares comenzaron a dejar mensajes violentos, incluso en casa de sus padres: “Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, esa fue el preocupante mensaje anterior para el futbolista.

Di María tiene su futuro en sus manos

Ahora mismo, Ángel tiene más opciones que solo regresar a Argentina, a las ya múltiples ofertas por parte de la MLS o la Saudí Pro League, se habla de que el Benfica tiene intenciones de ofrecerle la renovación al jugador zurdo por al menos una temporada más, ya que están satisfechos con su rendimiento.