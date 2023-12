Clase magistral de Guardiola: "Cuando no ganas no eres nada"

El director técnico de actual campeón de la UEFA Champions League Manchester City, Josep Guardiola, aseguró que las derrotas sufridas por el club celeste en las anteriores ediciones del torneo continental “fueron la razón” para que los Citizens lograran su primera orejona en su historia.

Las declaraciones del entrenador español, llegaron poco después de que el Manchester City lograra su primer Mundial de Clubes.

“Le dije al equipo: la razón por la que estamos aquí no es Estambul, no es el Inter de Milán. La razón por la que estamos aquí es Mónaco, Liverpool, Tottenham, Lyon.... Es la final contra el Chelsea que perdimos y los últimos minutos contra el Madrid”, expresó.

En los últimos años, los skyblues rozaron en más de una ocasión el ansiado cetro europeo, en este sentido, Guardiola precisó que esas derrotas son parte del “proceso”, a lo que agregó que todas esas caídas “fueron dolorosas” tanto para él como para el club.

“Duele en ese momento pero ahora no duele. Eso nos ayudó y nos sirvió para ganar al Inter de Milán. Es un proceso. Los grandes clubes están acostumbrados a eso, pero para nosotros fue nuevo, sentir que podemos hacerlo, creer que podemos ganar en todas partes, que podemos ganar”, indicó.

“A veces estábamos más cerca y otras más atrás, pero al final es un proceso. Aquí llegamos para terminar ocho años de trabajo con muchas decepciones, pero forma parte de la vida y del deporte. Nos hace sentir como ‘vale, vamos a por la última’, y los jugadores lo volvieron a hacer”, dijo.

El “otro” conjunto de Manchester no la pasa nada bien en la competición doméstica, actualmente camina sexto en la tabla a cinco puntos del líder: Arsenal; durante los últimos seis encuentro, los de Pep Guardiola solo han logrado una victoria y cinco empates.

“Cuando no ganas, no eres nada. Cero. Por mucho que ganes quieren que fracases más que nunca (…) En el momento en que no ganas va a haber dudas, pero eso es lo bonito. No pasa nada. Volver a dudar. Ya veremos lo que pasa”, expresó.