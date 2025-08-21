10 días clave para definir el destino de Marco Asensio (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Marco Asensio vive días decisivos en su futuro profesional. El delantero español, sin sitio en los planes de Luis Enrique, afronta la recta final del mercado de fichajes con la obligación de encontrar un nuevo destino. Desde hace semanas, varios clubes europeos han mostrado interés en su incorporación, incluso con ofertas firmes, pero el Paris Saint-Germain no está dispuesto a desprenderse de él a cualquier precio, lo que mantiene bloqueada una situación que ya se arrastra desde principios de verano.

El jugador balear regresó en junio a la disciplina del PSG tras concluir su cesión en el Aston Villa, donde dejó un buen sabor de boca con ocho goles y una asistencia en 21 partidos. Pese a su rendimiento en la Premier League, el conjunto inglés no logró cerrar su continuidad y Asensio ha tenido que entrenarse con el filial del campeón francés, a la espera de que se resuelva su futuro. Una situación que comparte con otros descartados como Carlos Soler.

Asensio llegó libre al Parque de los Príncipes en 2023 después de su salida del Real Madrid, con la vitola de ser un refuerzo importante para Luis Enrique. De hecho, arrancó su primera temporada como titular indiscutible, pero las lesiones frenaron su progresión y terminaron por relegarlo al olvido. En enero, el técnico asturiano le comunicó que no contaba con él y su posterior paso por Inglaterra sirvió para recuperar confianza, aunque no para ganarse un hueco en París.

Posibles destinos para Marco Asensio

En las últimas semanas, equipos como el Fenerbahçe estuvieron cerca de hacerse con sus servicios, pero las diferencias económicas truncaron la operación. Pese a ello, el interés en Europa por el internacional español sigue vivo, y todo apunta a que antes del cierre del mercado encontrará un nuevo club. El PSG, por su parte, busca una salida que le garantice un beneficio, ya sea con un traspaso o con una cesión que incluya opción de compra obligatoria.

Con apenas 10 días por delante, el desenlace parece inminente. En París son conscientes de que no pueden llegar a septiembre con jugadores que no entran en la planificación, por lo que se prevé un final de mercado agitado. Asensio espera que, esta vez sí, se abra la puerta de salida y pueda relanzar su carrera en un equipo que apueste por su talento y regularidad.