Xavi habla por primera vez desde su despido: "La situación no ha cuadrado"

Pocas horas después de que se hiciera oficial el despido de Xavi Hernández como entrenador del Fútbol Club Barcelona, el renombrado ex jugador catalán tomó la palabra en la última rueda de prensa de la temporada y no dudó en dar la cara para dar su versión sobre el terrible final de su ciclo como director técnico culé.

Xavi dio muestras de no estar tan sorprendido como el resto de los fanáticos por la decisión de Joan Laporta y la junta directiva de dejarlo a un lado, de hecho, la situación era ya muy difícil para todas las partes, tal como explica el entrenador: "No hemos competido de la mejor manera posible. No ha sido posible ganar títulos. Yo he intentado hacer la planificación para la temporada que viene y la situación no ha cuadrado".

El Barcelona necesita un aire fresco que reviva la ilusión de los fanáticos y Xavi no es ajeno a eso, aunque deja ahora toda la responsabilidad en manos de Laporta: "Yo me voy agradecido al presidente y a todos los directores deportivos. No he tenido ningún problema con los dirigentes. Soy un hombre de consenso y del club. Me he adaptado a todas las circunstancias muy adversas que tenemos y no he tenido ningún problema. No me queda otra que aceptar la decisión de Laporta, es quien toma las decisiones".