Lewandowski advierte al Real Madrid: "Pueden pasar muchas cosas"

La liga española se podría poner al rojo vivo en caso de que el Girona de la campanada y derrote al Real Madrid para asaltar el liderato de la tabla. Robert Lewandowski, delantero del Barcelona, es consciente de que todavía queda mucho para que se defina el campeonato liguero y todavía le opciones a su equipo.

Lewandowski concedió una reciente entrevista al diario Sport de Barcelona, y entre los varios temas que tocó, uno de los más sonados fue de las opciones del Real Madrid para asegurar el campeonato de liga de forma prematura. El polaco sabe que es complicado remontar pero también afirma que no se darán por vencidos.

“Pueden pasar muchas cosas. Ahora tenemos al Girona a seis puntos y al Madrid, a ocho. Pero quedan muchos partidos. El Madrid también puede perder muchos puntos, aunque lo primero es que nosotros juguemos mucho mejor y ganemos cada partido. Si pasa esto, tendremos una oportunidad en la Liga”, afirma el goleador.

Robert también entiende la complicada decisión de Xavi de dar un paso al costado por la mala dinámica de su equipo: "Claro que entiendo a Xavi. Si eres jugadores del Barcelona tienes mucha presión, es normal El momento es muy difícil. No sólo para él, también para los jugadores. Desde el punto de vista emocional, es muy difícil para él. Ahora lo mejor es que nos centremos en esta temporada porque aún podemos ganar con Xavi. Y no sólo partidos. Ahora no toca hablar de esto, la prioridad es esta temporada".

Por último, Lewandowski asegura que quiere continuar un año más en el Barcelona y jugar en el nuevo Camp Nou: "Inaugurar el Camp Nou es uno de los objetivos de la próxima temporada. Es un estadio mágico. Teneos que esperar diez meses, pero al final de año estaremos en el campo y podremos jugar con toda nuestra gente y este ambiente. Me siento bien en la ciudad y en el club”.