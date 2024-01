LaLiga: Publican los audios del VAR en el polémico gol de Vinicius ante el Almería (+Video)

El Real Madrid - Almería fue el partido más polémico de la jornada con tres intervenciones del VAR. Hernández Maeso, avisado por Hernández Hernández, corrigió tres de sus decisiones, todas en favor del equipo local, lo que desató un enorme enfado en el actual colista de la clasificación. No solo en ellos, también en cientos de seguidores que manifestaron su incredulidad ante acciones como la posible falta de Rudiger sobre Edgar, la falta señalada de Lopy sobre Bellingham y la posible mano de Vinicius en el remate del tanto del empate de los blancos.

Les quedaba esperar, por tanto, al momento en el que la RFEF compartiera los audios de la conversación entre el de la sala VOR y el colegiado de campo. Unos audios que no podían difundirse en directo por prohibición de IFAB, encargado de las reglas del fútbol, ni tampoco hasta la conclusión del día de partidos, esto ya decisión de la Federación. Una vez concluido, el Girona-Sevilla, los canales con derechos, DAZN y Movistar Plus+, ya sí pudieron mostrar lo ocurrido.

La primera acción polémica llegó a los 54 minutos. Un centro lateral acabó impactando en la extremidad de Kaiky, en posición antinatural, extendida y que cortó un balón. Antes, eso sí, pudo haber falta de Rudiger sobre Edgar por apoyarse en él en el momento del salto o falta del propio Joselu sobre el infractor por un leve contacto en la disputa de pelota. Hernández Maeso no vio nada en directo y señaló penalti por mano tras verla en la pantalla.

Hernández Hernández se dirige a Hernández Maeso: "Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería". "De acuerdo, voy a verla", respondió. El del VAR pidió que se pusiera la jugada en cámara ultra lenta. Mientras, se escuchaba de fondo un "es falta", que no está del todo claro de quién proviene. Hernández Hernández insiste en ponerla en cámara lenta y luego le pone otra toma inversa.

"Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores", añade. Y no presiona: "Ahora es tuya la acción, tú decides". Hernández Maeso lo tiene claro: "Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta". En ningún momento hablan de las posibles faltas ni de Joselu ni de Rudiger.

Pasaron once minutos entre la primera revisión del VAR y la tercera. En esta última ocasión, Tchouameni puso un balón al área y Vinicius lo remató en semifallo con el hombro, el deltoides o el brazo, sin existir una repetición que claramente mostrara con qué introduce el balón en la portería. Hernández Maeso pita mano en primera instancia y es corregido por el árbitro de VAR, Hernández Hernández. En el monitor, el colegiado principal parece tener claro que no hay infracción del brasileño.

"Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano. Dame la inversa derecha. Para en el punto contacto", comienza Hernández Hernández. "Le da en el hombre derecho, ahí la tienes". Hernández Maeso pide el punto de contacto y el del VAR le vuelve a matizar: "Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque".

Pero el colegiado a pie de césped no lo cree: "Para mí falta en ataque no hay". Le responden: "Coincido contigo y la pelota impacta en el hombro. Dame high behind. Un frame más". El colegiado lo tiene claro: "Perfecto, le da con el hombro y es gol válido. Voy a señalar gol, no hay falta". Llamativo, ya que en la acción del penalti, con una posible falta mucho más comentada, ni siquiera se comentó entre los dos protagonistas arbitrales.