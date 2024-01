¿Favorecen al Madrid? Esto responde el entrenador del Girona sobre los árbitros en LaLiga (+Video)

Esta jornada 21 de la Liga EA Sports 2023-2024 estuvo marcado por muy buenos compromisos como el triunfo agónico del Barcelona ante el Betis, la goleada del Girona contra el Sevilla o la polémica victoria del Real Madrid ante Almería.

Este último juego dio mucho de qué hablar, pues se produjeron tres acciones bastante discutibles (los dos primeros goles de la "Casa Blanca" y el tanto anulado al Almería) en las que el árbitro, Hernández Maeso, fue llamado por el VAR, perjudicando al conjunto rojiblanco en dichas jugadas.

Por ello, en las ruedas de prensa tanto de Xavi Hernández (técnico del Barcelona) como de Míchel (técnico del Girona), varios periodistas le preguntaron cuál era su sensación tras el partido del Madrid, sin embargo, la respuesta de ambos entrenadores fue muy distinta, en el caso del histórico ex jugador de la selección española dejó claro que en esta liga "hay cosas que no le cuadran y que así es muy difícil ganar el campeonato".

Mientras que, el dirigente del actual líder del torneo, defendió al club merengue y aseguró no ver ningún tipo de situación extraña en los partidos, "Estamos compitiendo en las mismas condiciones que los demás equipos. No siento ningún tipo de mano negra ni nada por el estilo. Estamos, podemos y nos dejan jugar como nosotros queremos y no vemos ninguna situación rara. No creo en esas situaciones”.

Por otro lado, manifestó estar muy orgullo de sus futbolistas por lo que están consiguiendo en lo que va de campaña, además de explicar que sus rivales directos no son ni Real Madrid ni Barcelona, "No he visto el partido porque el rival para nosotros no es el Madrid. Sí lo son para Barça y Atlético de Madrid. Hoy hemos hecho historia, hemos logrado superar el récord de puntuación del Girona en Primera. Seguiremos en Primera el año que viene y ahora tenemos un reto precioso que es mejorar la décima posición y luchar por Europa. A seguir currando cada día. Tenemos la Copa y a ver si podemos superar al Mallorca para meternos en semifinales”.